Yeniçağ Gazetesi
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Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklıklar yarından itibaren birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşerek mevsim normallerinin altına ineceğini bildirdi. Kuzey kesimlerde yağış beklenirken 14 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Kaynak: Diğer
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Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklıklar yarından itibaren birden düşecek - Resim: 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dere, ülke genelinde bu hafta etkili olması beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklıklar yarından itibaren birden düşecek - Resim: 2

Yurt genelinde parçalı ve az bulutlu havanın hâkim olacağını ifade eden Dere, özellikle kuzey ve kuzeydoğu bölgelerde önümüzdeki üç gün boyunca yağışların etkisini göstereceğini bildirdi. Cuma gününden itibaren yağışların Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusuna kayacağını belirten Dere, Doğu Karadeniz’de ise yağışların yer yer kuvvetli olacağı uyarısında bulundu.

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Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklıklar yarından itibaren birden düşecek - Resim: 3

RÜZGÂR VE SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA İNECEK

Yağışlı havayla birlikte rüzgârın da etkili olacağını vurgulayan Dere; Marmara, İstanbul, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden rüzgâr beklendiğini dile getirdi.

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Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklıklar yarından itibaren birden düşecek - Resim: 4

Yarından itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına gerileyeceğini kaydeden Hava Tahmin Uzmanı, sıcaklıkların önümüzdeki hafta sonundan itibaren yeniden mevsim normalleri seviyesine çıkacağını belirtti.

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Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklıklar yarından itibaren birden düşecek - Resim: 5

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU VE SARI KODLU UYARI

Tahminlere göre Ankara'da gündüz sıcaklığı 28, gece ise 12 derece civarında seyredecek. İstanbul'da gündüz 28-30, gece 20-22 derece ölçülürken; İzmir'de termometrelerin gündüz 35-36, gece ise 24 dereceyi göstermesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklıklar yarından itibaren birden düşecek - Resim: 6

Öte yandan Meteoroloji; Adana, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat dâhil olmak üzere toplam 14 kent için sarı kodlu uyarı yayımladı.

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