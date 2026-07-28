Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklıklar yarından itibaren birden düşecek

Yurt genelinde parçalı ve az bulutlu havanın hâkim olacağını ifade eden Dere, özellikle kuzey ve kuzeydoğu bölgelerde önümüzdeki üç gün boyunca yağışların etkisini göstereceğini bildirdi. Cuma gününden itibaren yağışların Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusuna kayacağını belirten Dere, Doğu Karadeniz’de ise yağışların yer yer kuvvetli olacağı uyarısında bulundu.