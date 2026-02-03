Yeniçağ Gazetesi
03 Şubat 2026 Salı
Anasayfa Gündem Meteoroloji’den kritik uyarı: Perşembe’den sonra hava değişiyor: Hangi iller en çok etkilenecek?

Meteoroloji’den kritik uyarı: Perşembe’den sonra hava değişiyor: Hangi iller en çok etkilenecek?

Perşembe öğleden sonra batıdan giren yeni yağış sistemi cuma-cumartesi ülke geneline yayılacak. Batıda sağanak ve gök gürültülü yağış, doğuda karla karışık yağmur-kar bekleniyor. Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İşte detaylar…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, ülkede beklenen hava durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.Macit, yarın yağışların doğu bölgelerde süreceğini, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış öngörüldüğünü ifade etti.

Yarın batı kesimlerde yağış beklenmediğini belirten Macit, "Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın batı kesimlerden yurdumuza giriş yapmasını bekliyoruz. Perşembe günü Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de devam edecek olan yağışların, cuma ve cumartesi günü yurt genelinde yayılmasını bekliyoruz." dedi.

Batı bölgelerin tamamında yağmur ve sağanak yağış, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak görüleceğini kaydeden Macit, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklediklerini vurguladı. Hava sıcaklıklarının şu an mevsim normalleri civarında seyrettiğini aktaran Macit, hafta sonunda ise ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtti.

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara’da yarın ve perşembe günü yağış öngörülmediğini söyleyen Macit, hava sıcaklığının perşembe günü 13 dereceye kadar yükseleceğini, cuma günü ise 8 dereceye kadar düşeceğini bildirdi. İstanbul’da perşembe gece saatlerinden itibaren yağışların başlayacağını ifade eden Macit, cuma günü yağmur ve sağanak, cumartesi günü ise gök gürültülü sağanak beklendiğini aktardı.

Macit, İstanbul’da hava sıcaklığının 13-14 derece civarında seyredeceğini söyledi.İzmir’de perşembe gününden itibaren yağışların etkili olacağını kaydeden Macit, "Perşembe günü yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 16 ila 17 derece civarında olacak." dedi.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre: Ülkemiz kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ile Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Sinop ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, doğuda 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.RÜZGAR: Yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi olduğundan, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 3°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 2°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 3°C, 12°C Parçalı bulutlu

KOCAELİ 2°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR -1°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 7°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 2°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 8°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY 5°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 0°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA -2°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -1°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -5°C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Salı) saatlerinde Kastamonu kıyıları ile Bartın ve Sinop çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -3°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 1°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 5°C, 10°C Çok bulutlu, bu akşam (Salı) saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 2°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

AMASYA 4°C, 11°C Çok bulutlu, bu akşam (Salı) saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ARTVİN 1°C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 5°C, 9°C Çok bulutlu, bu akşam (Salı) saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 6°C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

ERZURUM -5°C, -2°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -7°C, -2°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA -1°C, 8°C Çok bulutlu

VAN -1°C, 5°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Salı) saatlerinde bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Salı) saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 3°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Salı) saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerinden sonra 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısı 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 yer yer 7; Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, ilk saatlerde batısı 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yarın sabah saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

Kaynak: Haber Merkezi / AA
