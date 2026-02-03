Meteoroloji’den kritik uyarı: Perşembe’den sonra hava değişiyor: Hangi iller en çok etkilenecek?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre: Ülkemiz kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ile Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Sinop ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.