Meteoroloji’den kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor… Bu illere dikkat

Pazar günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Batman, Mardin ve Siirt çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Ardahan çevresi karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık olacak.