Yeniçağ Gazetesi
06 Mart 2026 Cuma
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Meteoroloji’den kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor… Bu illere dikkat

Meteoroloji’den kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor… Bu illere dikkat

Hafta sonu yurdun büyük bölümü parçalı çok bulutlu geçecek. Doğu ve iç kesimlerde kuvvetli yağış, kar, buzlanma, don ve çığ riski bekleniyor. Rüzgar bazı bölgelerde kuvvetli esecek, vatandaşlar dikkatli olmalı.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Meteoroloji’den kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor… Bu illere dikkat - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, hava sıcaklıkları doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, iç ve batı kesimlerde ise normaller civarında seyredecek.

1 16
Meteoroloji’den kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor… Bu illere dikkat - Resim: 2

Yarın ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Karadeniz kıyıları, Gaziantep ve Kilis hariç Güneydoğu Anadolu ile Mersin’in doğusu, Adana’nın kuzeyi ve Kahramanmaraş çevresinde yağmur ve sağanak; Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

2 16
Meteoroloji’den kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor… Bu illere dikkat - Resim: 3

Yağışların Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

3 16
Meteoroloji’den kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor… Bu illere dikkat - Resim: 4

Rüzgarın Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Malatya çevresinde kuzey yönlerden kuvvetli eseceği bekleniyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ile don olayı görülecek.

4 16
Meteoroloji’den kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor… Bu illere dikkat - Resim: 5

Pazar günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Batman, Mardin ve Siirt çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Ardahan çevresi karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık olacak.

5 16
Meteoroloji’den kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor… Bu illere dikkat - Resim: 6
6 16
Meteoroloji’den kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor… Bu illere dikkat - Resim: 7
7 16
Meteoroloji’den kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor… Bu illere dikkat - Resim: 8
8 16
Meteoroloji’den kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor… Bu illere dikkat - Resim: 9
9 16
Meteoroloji’den kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor… Bu illere dikkat - Resim: 10
10 16
Meteoroloji’den kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor… Bu illere dikkat - Resim: 11
11 16
Meteoroloji’den kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor… Bu illere dikkat - Resim: 12
12 16
Meteoroloji’den kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor… Bu illere dikkat - Resim: 13
13 16
Meteoroloji’den kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor… Bu illere dikkat - Resim: 14
14 16
Meteoroloji’den kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor… Bu illere dikkat - Resim: 15
15 16
Meteoroloji’den kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor… Bu illere dikkat - Resim: 16
16 16
Kaynak: Haber Merkezi / AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro