Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, hava sıcaklıkları doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, iç ve batı kesimlerde ise normaller civarında seyredecek.
Meteoroloji’den kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor… Bu illere dikkat
Hafta sonu yurdun büyük bölümü parçalı çok bulutlu geçecek. Doğu ve iç kesimlerde kuvvetli yağış, kar, buzlanma, don ve çığ riski bekleniyor. Rüzgar bazı bölgelerde kuvvetli esecek, vatandaşlar dikkatli olmalı.
Yarın ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Karadeniz kıyıları, Gaziantep ve Kilis hariç Güneydoğu Anadolu ile Mersin’in doğusu, Adana’nın kuzeyi ve Kahramanmaraş çevresinde yağmur ve sağanak; Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.
Yağışların Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Rüzgarın Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Malatya çevresinde kuzey yönlerden kuvvetli eseceği bekleniyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ile don olayı görülecek.
Pazar günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Batman, Mardin ve Siirt çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Ardahan çevresi karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık olacak.