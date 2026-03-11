Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, Türkiye genelinde yağışsız ve açık bir hava hakim olurken, Doğu bölgeleri için kritik "çığ ve kar erimesi" uyarısı geldi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde risk oluşturuyor.

​​DOĞU’DA ÇIĞ, BATI’DA YALANCI BAHAR HAVASI

​Yurt genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Ancak sıcaklıklar artsa da gündüzleri sıcak olan hava akşamları buz kesmeyi sürdürecek.

Doğu bölgelerinde ise sıcaklıklar normal değerlerinde kalsa da yükselen güneşle birlikte kar erimeleri hızlanıyor. Meteoroloji, özellikle iki bölge için hayati bir uyarı yayınladı. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun eğimli bölgeleri için hem çığ tehlikesi hem de hızla artan kar erimeleri nedeniyle oluşabilecek su baskınlarına karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli olması istendi.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 6°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 3°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 5°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 5°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 8°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 6°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 6°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 9°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 6°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 9°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 0°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI -3°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR -1°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 0°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -2°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 1°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU -4°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 4°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 4°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT -1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -12°C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -15°C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -8°C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -1°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 3°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 0°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 5°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

