Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, bölgede devam eden kar yağışının bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek Giresun’un doğu ilçeleri, Trabzon’un batı ve doğu kesimleri ile Rize ve Artvin’in iç ve yüksek rakımlı bölgelerinde yoğun seviyeye ulaşması öngörülüyor.

Kar yağışının 200-300 metre üzeri rakımlarda etkili olacağı ve yarın gece saatlerinde zayıflayarak sona ereceği tahmin ediliyor.

Yoğun karla birlikte ulaşımda aksamalar, çığ riski, buzlanma ve don olayları, tipi, çatı çökmesi gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.