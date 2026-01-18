Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda etkili olacak kar yağışlarının, bu akşam ile yarın akşam saatleri arasında Hakkari il geneli, Siirt ve Şırnak’ın doğusu, Bitlis ve Van’ın güney ilçeleriyle Batman’ın kuzeyinde kuvvetli, yer yer yoğun şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Ayrıca Batı Karadeniz’de süren kar yağışlarının da Kastamonu’nun kuzeyi, Bartın’ın doğusu ve Sinop’un batısında kuvvetli olacağı, iç ve yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışı sebebiyle buzlanma, don kaynaklı ulaşım aksamaları, tipi ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.