Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda devam eden kar yağışları bugün öğleden sonra etkisini artıracak. Kars, Ardahan ve Ağrı ile Iğdır'ın batısında yoğun kar (20-35 cm) bekleniyor.

Kar yağışının yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Ağrı ve Iğdır'da, gece saatlerinde ise Kars ve Ardahan çevrelerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca yurdun kuzeydoğu kesimlerinde süren yağışlar, Tokat il merkezi ve doğu ilçelerinde cumartesi sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde devam edecek.

Yoğun kar yağışları nedeniyle buzlanma, don olayları, ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.