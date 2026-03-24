Yeniçağ Gazetesi
24 Mart 2026 Salı
Meteorolojiden kritik uyarı: Bu hafta hava nasıl olacak… İstanbul, Ankara, İzmir etkilenecek mi?

Meteorolojiden kritik uyarı: Bu hafta hava nasıl olacak… İstanbul, Ankara, İzmir etkilenecek mi?

Hafta boyunca yurt genelini etkileyecek yağışlı sistem devam ediyor. Yağmur, sağanak ve yükseklerde kar beklenirken Meteoroloji, sel, su baskını, buzlanma ve çığ riskine karşı vatandaşları uyardı. Üç büyükşehirde hava nasıl olacak?

Yurt genelinde etkili olan yağışlı sistem, hafta boyunca etkisini sürdürecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Tekin, hafta boyunca yurt genelinin yağışlı havanın etkisi altında kalacağını belirterek, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun iç kesimlerinin yüksekleri ile doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını söyledi.

Tekin, yarın Trakya dışında tüm yurtta yağış beklendiğini belirterek, "Yarın özellikle Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusunda yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Rakımı 1800 metre ve yukarı yerlerde kuvvetli kar şeklinde olacak. Merkezlerde sel, su baskını, yüksek kesimlerde ise buzlanma ve don ile birlikte çığ riskine karşı vatandaşlarımızı uyarmak isteriz." dedi.

Perşembe günü yağışlı sistemin yurdun doğu kesimlerine yöneleceğini aktaran Tekin, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun genelinde yağışların görüleceğini kaydetti.

Cuma günü ise yeni bir yağış sisteminin yurdu etkileyeceğini, Trakya, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyılarında yağış görüleceğini dile getiren Tekin, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiğini, cuma gününden itibaren azalacağını söyledi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Tekin, Ankara'da yarın yağmur ve sağanak şeklinde yağışların görüleceğini belirterek, perşembe ve cuma günü yağışın ara vereceğini ifade etti.Tekin, başkentte hava sıcaklığının hafta boyunca 14 derece, cuma günü ise 17 derece civarında seyredeceğini aktardı.

Tekin, İstanbul'da yarın ve perşembe günü parçalı çok bulutlu hava beklendiğini kaydederek, "Cuma günü sağanak yağış göreceğiz. Hava sıcaklığı çarşamba, perşembe 12 derece, cuma günü ise 16 dereceye kadar çıkacak." dedi.

Tekin, İzmir'de yarın yağış beklendiğini belirterek, yağışın perşembe günü ara vereceğini, cuma günü ise İzmir çevrelerinde yağış görüleceğini bildirdi.Tekin, İzmir'deki hava sıcaklığının üç gün boyunca 16 ila 17 derece civarında seyredeceğini söyledi.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Samsun, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum, Bitlis ve Siirt’in doğusu yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Antalya’nın merkez ve doğusunda yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Hava Sıcaklığı: Doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli, yurdun batısında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında ise kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

UYARILAR

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların Antalya’nın merkez ve doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Çığ ve kar erimesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batıda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

Edirne: 11°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İstanbul: 10°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kırklareli: 10°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kocaeli: 11°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Afyonkarahisar: 10°C, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

Denizli: 12°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İzmir: 16°C, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Muğla: 14°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ankara: 12°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Eskişehir: 11°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Konya: 12°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Nevşehir: 11°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bolu: 9°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Düzce: 12°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kastamonu: 13°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Zonguldak: 9°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Amasya: 16°C, Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

Samsun: 11°C, Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

Tokat: 16°C, Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

Trabzon: 12°C, Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra Şırnak, Hakkari, Ağrı, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum ve Bitlis’in doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Erzurum: 8°C, Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu kar yağışlı

Kars: 8°C, Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

Malatya: 11°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Van: 8°C, Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Diyarbakır: 16°C, Çok bulutlu

Gaziantep: 12°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Siirt: 17°C, Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu yağmur ve sağanak yağışlı

Şanlıurfa: 16°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Ege: Fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmurlu.

Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3-5, öğle sonrası batısı 4-6; Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3-5 kuvvetinde.

Dalga: 1,0-2,0 m, öğle sonrası Batı Karadeniz’in batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3-5, akşam 4-6 kuvvetinde. Dalga: 0,5-1,5 m, akşam 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

Ege: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 5-7, sabah 4-6; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3-5, kuzeyi 4-6, akşam kuzeyi 5-7 kuvvetinde. Dalga: 1,0-2,0 m, Orta ve Kuzey Ege yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı.

Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan, akşam batısı kuzeybatıdan 3-5, doğusu yer yer 6; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde.

Dalga: 1,0-2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

Van Gölü: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2-4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25-0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

Kaynak: Haber Merkezi / AA
