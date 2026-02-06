Yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa çevreleri ile Balıkesir’in güney ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor. Gece ilerleyen saatlerde yağışlar Bursa ve Yalova civarında yoğunlaşacak; özellikle Bursa’nın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak görülecek. Yağışların cumartesi akşamı itibarıyla etkisini yitirmesi öngörülüyor.

Güney bölgelerde ise Antalya’nın doğu ilçeleri, Mersin’in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçeleri ile Hatay’da yerel kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. Hatay’daki yağışların yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Tunceli, Bingöl ve Muş’un batı kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur görülecek. Bölgenin yüksek rakımlı yerlerinde ise yoğun kar yağışı hakim olacak.

Yarın öğle saatlerinden sonra Bitlis, Van’ın güneyi, Şırnak’ın doğusu ve Hakkâri’de kar yağışı şiddetlenirken, düşük rakımlı alanlarda kuvvetli yağmur geçişleri yaşanacak.

Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle sel, su baskını, heyelan, çığ riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.