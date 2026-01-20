Yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege’de rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren güney kesimlerinde, perşembe günü öğle saatlerinden sonra ise kuzey kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın perşembe öğleden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.Güney Ege’de rüzgârın yarın sabah saatlerinden itibaren güneyinde, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güney ve güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına olarak eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın perşembe öğle saatlerinden sonra kuzeyde, akşam saatlerinde ise güneyde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.Batı Akdeniz’in batısında rüzgârın yarın sabah saatlerinden itibaren doğu kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerinde doğu ve güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın perşembe akşam saatlerinde batıda, cuma akşam saatlerinde doğuda sona ermesi öngörülüyor.

Doğu Akdeniz’de rüzgârın yarın akşam saatlerinden itibaren batı bölümü ile Hatay’ın güney kıyılarında doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8, perşembe sabah saatlerinde yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.