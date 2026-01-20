Yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege’de rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren güney kesimlerinde, perşembe günü öğle saatlerinden sonra ise kuzey kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den kırmızı alarm: Ege ve Akdeniz’i fırtına vuracak: Yarın başlıyor, cumartesiye kadar sürüyor - Resim : 1

Fırtınanın perşembe öğleden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.Güney Ege’de rüzgârın yarın sabah saatlerinden itibaren güneyinde, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güney ve güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına olarak eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji’den kırmızı alarm: Ege ve Akdeniz’i fırtına vuracak: Yarın başlıyor, cumartesiye kadar sürüyor - Resim : 2

Fırtınanın perşembe öğle saatlerinden sonra kuzeyde, akşam saatlerinde ise güneyde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.Batı Akdeniz’in batısında rüzgârın yarın sabah saatlerinden itibaren doğu kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerinde doğu ve güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den kırmızı alarm: Ege ve Akdeniz’i fırtına vuracak: Yarın başlıyor, cumartesiye kadar sürüyor - Resim : 3

Fırtınanın perşembe akşam saatlerinde batıda, cuma akşam saatlerinde doğuda sona ermesi öngörülüyor.

Meteoroloji’den kırmızı alarm: Ege ve Akdeniz’i fırtına vuracak: Yarın başlıyor, cumartesiye kadar sürüyor - Resim : 4

Doğu Akdeniz’de rüzgârın yarın akşam saatlerinden itibaren batı bölümü ile Hatay’ın güney kıyılarında doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8, perşembe sabah saatlerinde yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İstanbul’da beklenen kar geldi: Meteoroloji son tahminleri açıkladıİstanbul’da beklenen kar geldi: Meteoroloji son tahminleri açıkladıGündem
Meteoroloji saati verip uyardı... Denizleri fırtına vuracakMeteoroloji saati verip uyardı... Denizleri fırtına vuracakYaşam