Arsuz ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, bazı bölgelerde doluya dönüştü. İlçenin yüksek rakımlı Kozaklı Mahallesi'nde yağan fındık büyüklüğündeki dolu tarım arazilerine büyük zarar verdi.

Meteoroloji’den Hatay'a acil uyarı: Sağanak devam edecek - Resim : 1

Sağanak yolların göle dönmesine neden olurken narenciye bahçelerinin yanı sıra maydanoz, dereotu ekili alanlarda sular altında kaldı.

Gaziantep’te sağanak etkili oldu: Yollar göle döndüGaziantep’te sağanak etkili oldu: Yollar göle döndüGündem

Meteoroloji’den Hatay'a acil uyarı: Sağanak devam edecek - Resim : 3

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, Hatay'ın kıyı kesimlerinde, özellikle Erzin, Dörtyol, Payas, Arsuz, İskenderun ve Samandağ çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji’den Hatay'a acil uyarı: Sağanak devam edecek - Resim : 4