Yurtta hafta sonu parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Meteoroloji’den hafta sonu için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
Hafta sonu yurtta yağışlı hava hakim olacak. Ege ve Batı Akdeniz’de yer yer şiddetli yağmur beklenirken, Van ve Hakkari’de karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Rüzgar bazı bölgelerde fırtına şeklinde esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, hafta sonu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Nevşehir, Çorum, Şırnak, Bitlis ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Van ve Hakkari çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı öngörülüyor.
Yağışların Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz’de ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Rüzgârın, güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz’in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.
Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren yağışla birlikte özellikle güney ve batı kesimlerde azalması bekleniyor.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz (Adana hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Artvin ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı öngörülüyor.
Yağışların; Ege ve Batı Akdeniz ile İstanbul, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç kesimlerde akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Ege ile Batı Akdeniz’in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Ege ve Batı Akdeniz ile İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Ege ile Batı Akdeniz’in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.