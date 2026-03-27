Meteoroloji’den hafta sonu için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz (Adana hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Artvin ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı öngörülüyor.

Yağışların; Ege ve Batı Akdeniz ile İstanbul, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç kesimlerde akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.