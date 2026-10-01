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Kaynak: İHA

Meteorolojik değerlendirmeye göre, bölgede rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde esmesi ve hızının saatte 50 ila 75 kilometreye ulaşması öngörülüyor. İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin yayımladığı bilgilendirmede, söz konusu hava koşullarının 1 Ekim Perşembe günü saat 12.00’de başlayacağı ve 3 Ekim Cumartesi günü saat 18.00’e kadar devam edeceği aktarıldı.

Yetkililer, kuvvetli fırtınanın özellikle deniz ulaşımını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti. Uyarıda, fırtınanın etkili olacağı süre boyunca başta deniz ulaşımı olmak üzere ulaşım faaliyetlerinde çeşitli aksamaların meydana gelebileceği bildirildi.