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Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, 06 Ekim 2026 Salı günü 12:00 ile 22:00 saatleri arasında Erzurum’un güneyinde yer alan Horasan, Hınıs, Tekman, Pasinler, Çat, Köprüköy, Karayazı ve Karaçoban ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

ANİ SEL VE YILDIRIM RİSKİNE KARŞI UYARI

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle trafikte seyredecek sürücülerin ve dere yatağı çevresinde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları talep edildi.