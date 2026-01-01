Meteoroloji uzmanları bölge genelinde beklenen yağışların sabah saatlerinden itibaren Erzincan ve çevresinde, öğleden sonra Erzurum'un güney kesimlerinde kuvvetli kar yağışı (5-20 cm.) şeklinde görüleceği tahmin edildiğini ifade ederek, "Meydana gelebilecek (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi,çığ tehlikesi vb.) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgemiz genelinde rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi vb.) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dediler.

BUZLANMA, ÇIĞ VE DON OLAYI UYARISI

Uzmanlar bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ifade ederek şöyle dediler:

"Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"