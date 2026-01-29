Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, bölgede beklenen yağışlar yarın sabah ilk saatlerden itibaren etkili olmaya başlayacak.

Hatay ve Mersin çevrelerinde kuvvetli, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ta ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış öngörülüyor.

Yağışlar genellikle sağanak şeklinde olacak; kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

Adana'nın yüksek kesimleri ile Kahramanmaraş'ın kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Yetkililer, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, kar yağışı beklenen yerlerde buzlanma-don olayı ile çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

