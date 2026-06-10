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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde hava koşullarının aniden sertleşeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, belirli bölgelerde yer yer çok kuvvetli olacağı bildirildi.

Hava durumundan olumsuz etkilenmesi beklenen ve dikkatli olunması gereken bölgeler şunlar:

YAĞIŞIN KUVVETLİ OLACAĞI BÖLGELER

-Kastamonu çevreleri

-Çankırı çevreleri

-Bolu'nun doğu kesimleri

-Karabük'ün güney kesimleri

Olası Tehlikelere Karşı "Tedbir" Çağrısı

Yetkililer, ani ve yoğun yağış dalgasının beraberinde getirebileceği tehlikelere karşı sürücülerin ve bölge halkının çok dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi. Yağış anında yaşanabilecek olası riskler şu şekilde sıralandı:

-Ani sel ve su baskınları

-Eğimli bölgelerde heyelan tehlikesi

-Yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışı

-Yağış esnasında aniden fırlayan kuvvetli rüzgarlar

-Karayollarında görüş mesafesinin düşmesiyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar