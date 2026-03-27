Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 27 Mart Cuma günü sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı Aydın’da, öğle saatlerinden sonra bulutlanmanın artması öngörülüyor.

Akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı, gece saatlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.

Gün içerisinde hava sıcaklığının en yüksek 21 derece, en düşük 12 derece civarında seyredeceği belirtilirken, rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerinden zaman zaman 40 kilometre hıza ulaşabileceği aktarıldı.

Ayrıca hafta sonu da yağışlı havanın etkisini sürdüreceği, özellikle Cumartesi günü Aydın merkez ve doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli yağışların görülebileceği de belirtildi.

Yetkililer, ani sağanaklar, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.