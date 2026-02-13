Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz ve Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Erzurum, Çanakkale, Adıyaman çevreleri, Balıkesir, Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır'ın batısında kuvvetli, İzmir’in güneyi, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur ve Isparta illerinin güneyi, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevreleri, Kayseri'nin güneyinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji yaptığı açıklamada kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptı. Yağışların Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Erzurum, Çanakkale, Adıyaman çevreleri, Balıkesir, Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır'ın batısında kuvvetli, İzmir’in güneyi, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur ve Isparta illerinin güneyi, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevreleri, Kayseri'nin güneyinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Rüzgârın Güney Ege, Akdeniz’de, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat), Antalya, Isparta, Muğla, Karaman, Konya, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli fırtına (50-80, yer yer 90 km/saat), Trabzon ve Rize'nin yükseklerinde yer yer 100 km/saat üzeri esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

49 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve fırtına beklenen 49 ili sarı kodla uyardı: İşte o iller:

Adana, Amasya, Antalya, Aydın, Bingöl, Budur, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Muğla, Niğde Rize, Sinop, Tokat, Tunceli, Aksaray, Kırıkkale, Osmaniye, Adıyaman, Artvin, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Trabzon, Yozgat, Karaman, Karabük.