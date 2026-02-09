Yapılan son değerlendirmelere göre 10 Şubat tarihinde Siirt’in tamamında, Diyarbakır’ın kuzeydoğu kesimlerinde (Kulp, Lice, Silvan, Hazro) ve Batman’ın merkez ile kuzey ilçelerinde (Kozluk, Sason, Beşiri) sağanak yağmur ve karla karışık yağmur öngörülüyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yağışların 1700 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”