Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, DSİ ve Meteoroloji'den alınan son veriler doğrultusunda acil gündemle toplandı. Toplantıda, Almus Barajı’nın maksimum doluluğa ulaştığı ve dolusavaklardan su tahliyesine başlandığı bildirildi. Yeşilırmak'ta su seviyesinin hızla yükselmesi ile belediye ve DSİ ekipleri, bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

EKİPLER SAHADA

Çalışmalar kapsamında Turhal ilçesi Pazar Mahallesi'ndeki demir yaya köprüsü, suyun akışını engellememesi için bağlantı noktalarından kesilerek söküldü. Sanayi Sitesi bölgesindeki köprünün de taşkına yol açabileceği değerlendirilen demir korkulukları ekiplerce kaldırılmaya başlandı. Polis ve zabıta ekipleri, nehir çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin vermezken; DSİ ekiplerinin merkezdeki taşkın önleme çalışmaları sürüyor.

TOKAT İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Diğer yandan Tokat Valiliği, resmi sanal medya hesabından yağış duyurusu yaptı. Açıklamada, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Yetkililer, vatandaşların resmi kurumlar tarafından yapılacak uyarıları takip etmeleri gerektiğini de vurguladı.