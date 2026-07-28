Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dere, yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyorMeteoroloji saat saat uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyorGündem

Son yapılan değerlendirmelere göre, yarından itibaren ülke genelinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını belirten Dere, yurdun kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde gelecek 3 gün yağış beklendiğini ifade etti.

Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış geliyor - Resim : 2

Cuma gününden sonra yağışların Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğu kesimlerine kayacağını anlatan Dere, yarın Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağını söyledi.

Yağışlı havayla birlikte rüzgarın da görüleceğini belirten Dere, "Özellikle batı kesimlerimizde ve güney kesimlerimizde, Marmara Bölgesi ve İstanbul dahil rüzgar bekliyoruz. Ege Bölgesi'nde İzmir başta olmak üzere kuzeyli yönlerden esecek. Akdeniz'in iç kesimlerinde, Toroslar mevkisinde rüzgar mevcut." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış geliyor - Resim : 3

Dere, yarından itibaren hava sıcaklıklarının düşerek mevsim normallerinin altına ineceğini ifade etti.

Ankara'da gündüz sıcaklığının 28, gece sıcaklığının 12 derece civarında seyredeceğini belirten Dere, İstanbul'da gündüz sıcaklığının 28-30, gece sıcaklığının 20-22, İzmir'de gündüz sıcaklığının 35-36, gece sıcaklığının da 24 derece dolayında olmasının beklendiğini aktardı.

Dere, hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta sonundan itibaren yeniden mevsim normalleri seviyesine yükseleceğini belirtti.