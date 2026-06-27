Kaynak: DHA

Meteoroloji mühendisi Adil Tek, yaz mevsiminde sıcaklıkların zaman zaman mevsim normallerinin üzerine çıkacağını ancak geçen yıla kıyasla daha uzun süreli ve aşırı sıcak hava dalgalarının beklenmediğini söyledi. Tek, sıcak havanın özellikle sonbaharın ilk aylarına kadar etkisini sürdürebileceğini belirterek, "Bu yıl sıcaklık artışını yazın uzaması şeklinde hissedeceğiz. Eylül ve ekim aylarında da yaz etkisini koruyacak. Mevcut iklim modelleri sıcak dönemin normalden daha geç sona ereceğine işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da etkisini artıran ve "Omega blokajı" olarak adlandırılan atmosferik sistem hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tek, bu yapının Türkiye üzerindeki etkisinin farklı olduğunu dile getirdi. Tek, "Paris'te 40 derece gibi sıcaklıklar alışılmış bir tablo değil. İtalya'da görülebilen bu değerler Fransa için istisnai kabul ediliyor. Omega blokajının mevcut konumu ise ülkemizde aşırı sıcakların oluşmasını şimdilik sınırlandırıyor" dedi.

Türkiye'deki hava durumunu değerlendiren Tek, İstanbul'da kuzeydoğudan esen poyrazın özellikle Boğaz çevresinde hissedildiğini ve sıcaklığı dengelediğini belirtti.

Tek, "Boğaz hattında etkili olan poyraz zaman zaman saatte 20 kilometre hıza ulaşıyor. Bu rüzgar özellikle kıyı kesimlerinde serinletici etki oluşturuyor. Tuzla, Kartal, Bakırköy, Beylikdüzü ve Büyükçekmece gibi güney ilçelerinde sıcaklık 30 dereceyi bulurken, kentin büyük bölümünde 27-28 derece ölçülüyor. Gece sıcaklıkları ise yaklaşık 20 derece seviyelerinde seyrediyor. Zaman zaman tropikal gün sınırına ulaşılsa da İstanbul henüz kalıcı sıcak hava dalgalarının etkisine girmiş değil. Geçen yıl uzun süre devam eden sıcak hava dalgaları bu yıl şu ana kadar görülmedi. Önümüzdeki dönemde de benzer ölçekte aşırı sıcakların oluşması beklenmiyor. İstanbul'da en yüksek sıcaklıkların 35-36 derece seviyelerinde kalacağı tahmin ediliyor" diye konuştu.

Yurdun orta ve doğu kesimlerinde görülen yağışların nedenine de değinen Tek, Avrupa üzerindeki yüksek basınç sisteminin Türkiye'de farklı bir atmosferik yapı oluşturduğunu söyledi.

Tek, "Rusya üzerinden inen serin hava ile alçak basınç oluğu özellikle öğleden sonra gelişen yağışları destekliyor. Türkiye mevsim normalleri civarında seyrederken Avrupa ise olağanüstü sıcaklıklarla karşı karşıya. Portekiz'den Almanya'ya kadar uzanan hatta 40 dereceye yaklaşan değerler görülüyor. Bu sıcak hava dalgasının ay sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Daha sonra sıcaklıkların Orta Avrupa'ya doğru yayılması öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

Temmuz ayının ilk günlerinden itibaren Türkiye'nin batısında sıcaklıkların artacağını belirten Tek, "Omega blokajı doğuya doğru ilerledikçe Trakya ve Ege Bölgesi daha fazla etkilenecek. İzmir, Manisa ve Aydın'da sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşması bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'de de benzer değerler görülebilir" dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görülen yüksek sıcaklıkların mevsim için olağan olduğuna dikkat çeken Tek, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak'ta 37-38 derecelik değerlerin normal kabul edildiğini belirterek, yaz boyunca bu seviyelerin korunmasının beklendiğini söyledi.