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Tekin, özellikle ülkenin güney ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirterek, yağışların ise ağırlıklı olarak kuzey bölgeler ile Akdeniz'in iç kesimlerinde görüleceğini ifade etti.

SALI GÜNÜ YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji'nin tahminlerine göre salı günü Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in doğusu ve Ardahan çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde ise kısa süreli yerel yağış geçişleri görülebilecek.

Çarşamba günü yağışların Doğu Karadeniz'in doğusu ve Ardahan çevresinde devam etmesi öngörülüyor. Perşembe günü ise İstanbul başta olmak üzere Kırklareli'nin kıyıları, Tekirdağ'ın doğusu, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir'in kuzeyi ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak geçişleri bekleniyor. Aynı gün İskenderun Körfezi, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısında da kısa süreli yağış görülebileceği bildirildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Fevzi Burak Tekin, salı ve çarşamba günleri Çanakkale, Balıkesir ile İzmir'in kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden esecek rüzgarın saatte 60 kilometre hıza ulaşabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İSTANBUL'A PERŞEMBE YAĞMURU, ANKARA VE İZMİR'E SICAK HAVA

Üç büyük il için de tahminlerini paylaşan Tekin, Ankara ve İzmir'de önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmediğini söyledi. Başkentte sıcaklığın 33-35, İzmir'de ise 36-37 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul'da ise salı ve çarşamba günleri parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Perşembe günü kent genelinde hafif ve orta kuvvette sağanak yağış geçişleri beklenirken, sıcaklığın 32-33 derece dolaylarında olması öngörülüyor.

Antalya'da sıcaklıkların 35 derece, Muğla çevresinde ise yer yer 38 dereceye kadar çıkacağı tahmin edilirken, Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığının bazı bölgelerde 30 dereceye ulaşacağı belirtildi.