Yeniçağ Gazetesi
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Meteoroloji uzmanı açıkladı: Sert hava dalgası ve sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uzmanı Serdar Yıldırım, salı ve çarşamba günü etkili olacak sıcak hava dalgasının ardından perşembe ve cuma günü Balkanlar üzerinden serin havanın geleceğini açıkladı. Hava sıcaklıklarının birçok kentte 8 ila 10 derece birden düşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Meteoroloji uzmanı açıkladı: Sert hava dalgası ve sağanak yağış geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım, ilerleyen günlerde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Meteoroloji uzmanı açıkladı: Sert hava dalgası ve sağanak yağış geliyor - Resim: 2

Yıldırım, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının perşembe ve cuma günü itibarıyla yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayarak yeniden mevsim normalleri seviyesine ineceğini ifade etti.

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Meteoroloji uzmanı açıkladı: Sert hava dalgası ve sağanak yağış geliyor - Resim: 3

Yıldırım, salı ve çarşamba günleri İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış beklenmediğini belirterek, "Sıcaklıkların İstanbul’da 34-36 derece, İzmir’de 38 derece, Ankara’da ise 32-34 derece aralığında olmasını bekliyoruz" dedi.

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Meteoroloji uzmanı açıkladı: Sert hava dalgası ve sağanak yağış geliyor - Resim: 4

SERİN HAVA DALGASI GELİYOR

Perşembe ve cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek serin havanın etkili olacağını kaydeden Yıldırım, "Sıcaklıkların 8 ila 10 derece azalmasını, İstanbul’da 26 dereceye, Ankara’da 24 dereceye, İzmir’de ise 28 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

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Meteoroloji uzmanı açıkladı: Sert hava dalgası ve sağanak yağış geliyor - Resim: 5

SALI VE ÇARŞAMBA GÜNLERİNE DİKKAT

Salı ve çarşamba günleri için yüksek sıcaklıklara karşı uyarıda bulunan Yıldırım, "Salı ve çarşamba günleri yüksek sıcaklıktan dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın mümkün olduğunca dışarı çıkmamasını, çıkmaları halinde ise gerekli tedbirleri almalarını öneriyoruz" dedi.

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Meteoroloji uzmanı açıkladı: Sert hava dalgası ve sağanak yağış geliyor - Resim: 6

TRAKYA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yıldırım, salı ve çarşamba günlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğini de belirterek, "Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" diye konuştu.

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Meteoroloji uzmanı açıkladı: Sert hava dalgası ve sağanak yağış geliyor - Resim: 7
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