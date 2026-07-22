Meteoroloji uzmanı açıkladı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da sıcaklıkların 30 ila 31 derece civarında seyrettiğini anlatan Dere, "Cuma gününden itibaren Ankara'ya yağış geliyor. Bu yağışla beraber cumartesi günü Ankara'da sıcaklıklar 20 dereceye kadar düşecek. Pazar gününden itibaren tekrar sıcaklıklar artacak" sözlerini sarf etti.