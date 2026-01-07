Meteoroloji uyardı: Yarın fırtına kopacak! Hangi bölgeler etkilenecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Batı Karadeniz'de rüzgar yarın (8 Ocak) sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, doğuda ise akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına aynı gün akşam batıda, cuma akşam doğuda etkisini yitirecek.