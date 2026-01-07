Yeniçağ Gazetesi
07 Ocak 2026 Çarşamba
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Meteoroloji uyardı: Yarın fırtına kopacak! Hangi bölgeler etkilenecek?

Meteoroloji uyardı: Yarın fırtına kopacak! Hangi bölgeler etkilenecek?

Türkiye'nin batı ve doğu kıyıları kuvvetli fırtınaya hazırlanıyor. Peki, Hangi bölgeler etkilenecek?

Haberi Paylaş
Meteoroloji uyardı: Yarın fırtına kopacak! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Batı Karadeniz'de rüzgar yarın (8 Ocak) sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, doğuda ise akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına aynı gün akşam batıda, cuma akşam doğuda etkisini yitirecek.

1 18
Meteoroloji uyardı: Yarın fırtına kopacak! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 2

Doğu Karadeniz'de yarın Sinop-Bafra kıyılarında sabah, Giresun kıyılarında öğle saatlerinden itibaren güney yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

2 18
Meteoroloji uyardı: Yarın fırtına kopacak! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 3

Etkisinin Sinop-Bafra'da öğle, Giresun'da akşam saatlerinden sonra azalacağı öngörülüyor.

3 18
Meteoroloji uyardı: Yarın fırtına kopacak! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 4

Marmara'da yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6-8, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına esecek; akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

4 18
Meteoroloji uyardı: Yarın fırtına kopacak! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 5

Kuzey Ege'de devam eden fırtına yarın akşamdan itibaren batı ve kuzeybatıdan 6-8, yer yer 9 kuvvetinde sürecek ve cuma öğle saatlerinden itibaren zayıflayacak.

5 18
Meteoroloji uyardı: Yarın fırtına kopacak! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 6

Kuzey Ege'de devam eden fırtına yarın akşamdan itibaren batı ve kuzeybatıdan 6-8, yer yer 9 kuvvetinde sürecek ve cuma öğle saatlerinden itibaren zayıflayaca

6 18
Meteoroloji uyardı: Yarın fırtına kopacak! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 7

Batı Akdeniz'de yarın öğleden sonra güneybatıdan, cuma öğleden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6-8, yer yer 9 kuvvetinde fırtına esecek; cuma akşamı etkisini kaybedecek.

7 18
Meteoroloji uyardı: Yarın fırtına kopacak! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 8
8 18
Meteoroloji uyardı: Yarın fırtına kopacak! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 9
9 18
Meteoroloji uyardı: Yarın fırtına kopacak! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 10
10 18
Meteoroloji uyardı: Yarın fırtına kopacak! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 11
11 18
Meteoroloji uyardı: Yarın fırtına kopacak! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 12
12 18
Meteoroloji uyardı: Yarın fırtına kopacak! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 13
13 18
Meteoroloji uyardı: Yarın fırtına kopacak! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 14
14 18
Meteoroloji uyardı: Yarın fırtına kopacak! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 15
15 18
Meteoroloji uyardı: Yarın fırtına kopacak! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 16
16 18
Meteoroloji uyardı: Yarın fırtına kopacak! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 17
17 18
Meteoroloji uyardı: Yarın fırtına kopacak! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 18
18 18
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro