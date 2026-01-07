Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Batı Karadeniz'de rüzgar yarın (8 Ocak) sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, doğuda ise akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına aynı gün akşam batıda, cuma akşam doğuda etkisini yitirecek.
Meteoroloji uyardı: Yarın fırtına kopacak! Hangi bölgeler etkilenecek?
Türkiye'nin batı ve doğu kıyıları kuvvetli fırtınaya hazırlanıyor. Peki, Hangi bölgeler etkilenecek?
Doğu Karadeniz'de yarın Sinop-Bafra kıyılarında sabah, Giresun kıyılarında öğle saatlerinden itibaren güney yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
Etkisinin Sinop-Bafra'da öğle, Giresun'da akşam saatlerinden sonra azalacağı öngörülüyor.
Marmara'da yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6-8, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına esecek; akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
Kuzey Ege'de devam eden fırtına yarın akşamdan itibaren batı ve kuzeybatıdan 6-8, yer yer 9 kuvvetinde sürecek ve cuma öğle saatlerinden itibaren zayıflayacak.
Batı Akdeniz'de yarın öğleden sonra güneybatıdan, cuma öğleden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6-8, yer yer 9 kuvvetinde fırtına esecek; cuma akşamı etkisini kaybedecek.