Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor

Benzer şekilde Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde de güneybatı yönlerden esecek fırtınamsı rüzgârın etkili olması bekleniyor. Çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ile deniz ulaşımındaki olası aksamalara karşı vatandaşların dikkatli hareket etmesi önem arz ediyor.