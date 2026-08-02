Yeniçağ Gazetesi
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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yerel kuvvetli sağanak; Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun batısında ise şiddetli rüzgâr uyarısında bulundu. Olumsuz hava koşullarına karşı ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri etrafında seyretmeyi sürdürürken, kuzey ve doğu kesimlerde sağanak yağış, batı ve iç bölgelerde ise şiddetli rüzgâr hareketliliği bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 2

Özellikle Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışlı hava kütleleri etkisini gösterecek. Günün ilerleyen saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan il genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetlenmesi öngörülüyor.

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 3

Aynı zamanda Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle birlikte Iğdır'ın güneyi ve Ağrı'nın doğu ilçelerinde de aralıklı yağış geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 4

Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı bölge sakinlerini tedbirli olmaya çağırıyor.

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 5

Rüzgâr yönünden ise batı ve doğu hattında uyarı bayrakları çekildi. Marmara Bölgesi genelinde (İstanbul, Bursa, Çanakkale, Kırklareli) ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan esecek rüzgârın hızının saatte 30 ila 60 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 6

Benzer şekilde Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde de güneybatı yönlerden esecek fırtınamsı rüzgârın etkili olması bekleniyor. Çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ile deniz ulaşımındaki olası aksamalara karşı vatandaşların dikkatli hareket etmesi önem arz ediyor.

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 7

Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde ise sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ederken, yurdun kalan kısımlarında parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak.

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