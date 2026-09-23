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Kaynak: AA

Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

BİRÇOK İLDE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın gecenin ilk saatlerinden itibaren ise Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinde Gümüşhane çevreleri ile Sivas'ın kuzey kesimlerinde de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI

Yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

Ayrıca yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışına karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.