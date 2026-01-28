Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Batı Karadeniz'in batı, Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinin yağışlı geçecek.

Yağmur ve sağanak, yurdun doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Ege ve Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının, batı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kıyıları ile Muğla'nın doğu kıyılarında kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DENİZLİ 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kıyıları yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Düzce çevrelerinin yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısında yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin güney ve batısının aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgede buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -9°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -15°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 0°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -7°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, G.Antep, Kilis, Diyarbakır, Adıyaman, Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -3°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı