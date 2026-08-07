Hava tahmin raporuna göre, Cuma akşamından itibaren yükselişe geçen nem oranı, gece yarısından sonra zirve yapacak:
Meteoroloji uyardı: İstanbul'da zor saatler, %96'ya çıktı
Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki saatlerde nem oranlarında patlama yaşanacak. Gece saatlerinde adeta tavan yapacak olan nem oranı, gündüz saatlerinde düşse de yüksek sıcaklıkla birleşerek bunaltıcı bir hava yaratacak.Aykut Metehan
Cuma 18.00 - 24.00: Akşam saatlerinde %73 seviyesinde olan nem, gece yarısına doğru %87'ye tırmanacak.
Gece Zirvesi (00.00 - 06.00): Cumartesi ilk saatlerde nem oranı %94'e, sabah 03.00 - 06.00 aralığında ise rekor kırarak %96 seviyesine ulaşacak.
Gündüz Nem Düşüyor Ancak Hissedilen Sıcaklık Artıyor
Cumartesi günü havanın ısınmasıyla birlikte nem oranlarında kademeli bir düşüş yaşansa da hissedilen sıcaklık rekor kıracak:
Sabah Saatleri (06.00 - 12.00): Güneşin doğuşuyla birlikte nem oranı önce %77'ye, ardından öğleye doğru %56'ya gerileyecek.
Öğle Sıcağı (12.00 - 15.00): Günün en düşük nem oranı %50 ile öğle saatlerinde ölçülecek. Ancak bu saatlerde 33°C olan termometre sıcaklığı, yüksek nemin de etkisiyle hissedilen 37°C'ye kadar çıkacak.
Hafta Sonu Akşamı Nem Yeniden Tırmanışta
Cumartesi akşam saatlerinden itibaren nem oranı hızla yükselmeye devam edecek:
15.00 - 18.00: Nem %52 seviyelerinde seyrederken hissedilen sıcaklık 33°C olacak.
18.00 - 21.00: Gün batımıyla birlikte nem %66'ya yükselecek.
21.00 - 24.00: Geceye girerken nem oranı yeniden %85 seviyelerine ulaşarak bunaltıcı havanın gece de süreceğini gösterecek.