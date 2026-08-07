Meteoroloji uyardı: İstanbul'da zor saatler, %96'ya çıktı

Öğle Sıcağı (12.00 - 15.00): Günün en düşük nem oranı %50 ile öğle saatlerinde ölçülecek. Ancak bu saatlerde 33°C olan termometre sıcaklığı, yüksek nemin de etkisiyle hissedilen 37°C'ye kadar çıkacak.