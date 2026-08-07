Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji uyardı: İstanbul'da zor saatler, %96'ya çıktı

Meteoroloji uyardı: İstanbul'da zor saatler, %96'ya çıktı

Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki saatlerde nem oranlarında patlama yaşanacak. Gece saatlerinde adeta tavan yapacak olan nem oranı, gündüz saatlerinde düşse de yüksek sıcaklıkla birleşerek bunaltıcı bir hava yaratacak.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Meteoroloji uyardı: İstanbul'da zor saatler, %96'ya çıktı - Resim: 1

Hava tahmin raporuna göre, Cuma akşamından itibaren yükselişe geçen nem oranı, gece yarısından sonra zirve yapacak:

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Meteoroloji uyardı: İstanbul'da zor saatler, %96'ya çıktı - Resim: 2

Cuma 18.00 - 24.00: Akşam saatlerinde %73 seviyesinde olan nem, gece yarısına doğru %87'ye tırmanacak.

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Meteoroloji uyardı: İstanbul'da zor saatler, %96'ya çıktı - Resim: 3

Gece Zirvesi (00.00 - 06.00): Cumartesi ilk saatlerde nem oranı %94'e, sabah 03.00 - 06.00 aralığında ise rekor kırarak %96 seviyesine ulaşacak.

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Meteoroloji uyardı: İstanbul'da zor saatler, %96'ya çıktı - Resim: 4

Gündüz Nem Düşüyor Ancak Hissedilen Sıcaklık Artıyor
Cumartesi günü havanın ısınmasıyla birlikte nem oranlarında kademeli bir düşüş yaşansa da hissedilen sıcaklık rekor kıracak:

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Meteoroloji uyardı: İstanbul'da zor saatler, %96'ya çıktı - Resim: 5

Sabah Saatleri (06.00 - 12.00): Güneşin doğuşuyla birlikte nem oranı önce %77'ye, ardından öğleye doğru %56'ya gerileyecek.

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Meteoroloji uyardı: İstanbul'da zor saatler, %96'ya çıktı - Resim: 6

Öğle Sıcağı (12.00 - 15.00): Günün en düşük nem oranı %50 ile öğle saatlerinde ölçülecek. Ancak bu saatlerde 33°C olan termometre sıcaklığı, yüksek nemin de etkisiyle hissedilen 37°C'ye kadar çıkacak.

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Meteoroloji uyardı: İstanbul'da zor saatler, %96'ya çıktı - Resim: 7

Hafta Sonu Akşamı Nem Yeniden Tırmanışta
Cumartesi akşam saatlerinden itibaren nem oranı hızla yükselmeye devam edecek:

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Meteoroloji uyardı: İstanbul'da zor saatler, %96'ya çıktı - Resim: 8

15.00 - 18.00: Nem %52 seviyelerinde seyrederken hissedilen sıcaklık 33°C olacak.

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Meteoroloji uyardı: İstanbul'da zor saatler, %96'ya çıktı - Resim: 9

18.00 - 21.00: Gün batımıyla birlikte nem %66'ya yükselecek.

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Meteoroloji uyardı: İstanbul'da zor saatler, %96'ya çıktı - Resim: 10

21.00 - 24.00: Geceye girerken nem oranı yeniden %85 seviyelerine ulaşarak bunaltıcı havanın gece de süreceğini gösterecek.

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