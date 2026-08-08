Haftanın son gününde özellikle kuzey kesimlerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve yerel gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor.
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış illeri esir alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son hava tahminlerine göre, hafta başından bu yana ülkeyi etkisi altına alan bunaltıcı sıcaklar yerini serinletici bir yağış dalgasına bırakıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Günlerdir süren sıcak hava dalgasının ardından gelecek olan bu yağışlar, bölge halkına rahat bir nefes aldıracak.
YAĞIŞ LİSTESİNDE MARMARA VE KARADENİZ BAŞI ÇEKİYOR
Pazar günü sağanak yağışın etkisine girmesi beklenen iller büyük ölçüde Marmara ve Karadeniz hatlarında yoğunlaşıyor. Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova boyunca aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor.
Yağışlı havanın Karadeniz hattı boyunca ilerleyerek Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerini etkisi altına alacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra Doğu Anadolu'nun kuzeyinde Ardahan çevresinde ve Akdeniz Bölgesi'nin Toroslar kesiminde de yerel yağış geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.
BÜYÜKŞEHİRLERDE DURUM VE YETKİLİLERİN UYARILARI
Üç büyük kent göz önüne alındığında, yağışlı sistemden yalnızca İstanbul’un etkileneceği bildiriliyor. İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren lokal sağanaklar beklenirken, Ankara ve İzmir’de az bulutlu ve güneşli havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji yetkilileri, yağış anında oluşabilecek ani rüzgar, lokal dolu, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı özellikle Karadeniz kıyı şeridindeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle tavsiye ediyor.
Yağışlı sistemin kısa süreli olacağı ve yeni haftayla birlikte sıcaklıkların tekrar yükseleceği ifade ediliyor.