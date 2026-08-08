Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış illeri esir alacak

Yağışlı havanın Karadeniz hattı boyunca ilerleyerek Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerini etkisi altına alacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra Doğu Anadolu'nun kuzeyinde Ardahan çevresinde ve Akdeniz Bölgesi'nin Toroslar kesiminde de yerel yağış geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.