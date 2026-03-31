Uzun süredir süren yağışlı hava dalgasına bugün itibarıyla kısa bir ara verildi fakat bu mola yerini çok daha şiddetli bir sisteme bırakıyor.
Meteoroloji uyardı: Fırtına kopacak gökyüzünden yağmur boşalacak
Türkiye, kısa süreli bahar arasından sonra yeni bir yağış maratonuna giriyor. Meteoroloji, Çarşamba günü Batıda başlayıp 5 gün boyunca tüm ülkeyi etkisi altına alacak kuvvetli sağanak ve fırtına için uyarı yaptı.Derleyen: Baran Yalçın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son değerlendirmeler, Türkiye’nin yarından itibaren yeniden yağmur, sağanak ve şiddetli fırtınanın etkisine gireceğini gösteriyor. 5 gün sürecek bu maraton, özellikle Batı ve Güney kesimlerde hayatı olumsuz etkileyebilecek bir boyuta ulaşacak.
METEOROLOJİ YAĞIŞ MARATONU İÇİN TARİH VERDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık hava tahmin raporuna göre, yağışlı sistem 1 Nisan Çarşamba günü Batı bölgelerinden giriş yapacak. Çarşamba günü Güney Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli şekilde görülecek olan yağışlar, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yurdun tamamına yayılacak.
Yağış maratonunun Pazar günü yalnızca en batı bölgelerde azalmaya başlaması, fakat ülkenin geri kalanında aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının bu süreçte mevsim normalleri civarında, yer yer ise birkaç derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışlar çoğunlukla sağanak şeklinde olsa da Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Ankara ve İstanbul’da sıcaklıklar 16-17 derece, İzmir’de ise 17-19 derece bandında seyredecek.
ŞAKIR ŞAKIR YAĞACAK FIRTINAYLA GELECEK!
Yağışlar Çarşamba günü özellikle Batı kesimlerde yoğunlaşacak. İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya ve Manisa'nın batı, Denizli'nin güney ilçelerinde metrekareye 30 ila 60 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor. Meteoroloji, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
Yağış sistemiyle beraber denizlerde ve kıyı şeridinde ayrıca tehlikeli bir fırtına bekleniyor. MGM’den yapılan uyarıya göre, Güney Ege’de rüzgarın Çarşamba öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan 6 ila 8, yer yer ise 9 kuvvete (90 km/saat) ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Benzer bir durum Batı Akdeniz’in batısında (Kaş-Fethiye arası) da görülecek; fırtınanın Perşembe günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.