Yeniçağ Gazetesi
06 Mayıs 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Meteoroloji tarih vererek vatandaşları uyardı: Bahar güneşi yerini gökgürültülü sağanak yağışa bırakıyor

Meteoroloji tarih vererek vatandaşları uyardı: Bahar güneşi yerini gökgürültülü sağanak yağışa bırakıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük haritalı hava tahmin raporunu yayınlayarak kritik uyarılarda bulundu. Hafta ortasında batı illerinde etkili olan güneşli hava, hafta sonu yerini tüm yurtta kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışa bırakacak.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Haberi Paylaş
Meteoroloji tarih vererek vatandaşları uyardı: Bahar güneşi yerini gökgürültülü sağanak yağışa bırakıyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Mayıs - 10 Mayıs 2026 tarihlerini kapsayan 5 günlük haritalı hava tahmin raporunu yayınladı. Hafta ortasında yurdun batısında yüzünü gösteren güneşli ve parçalı bulutlu hava, hafta sonuna doğru etkisini kaybederek yerini neredeyse tüm yurtta kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlara bırakacak. Çarşamba günü Marmara, Ege ve Akdeniz kıyıları parçalı bulutlu ve güneşli bir gün geçirirken, bahar sıcaklıkları hissediliyor.İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yerel olarak kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlar etkisini gösteriyor.

1 14
Meteoroloji tarih vererek vatandaşları uyardı: Bahar güneşi yerini gökgürültülü sağanak yağışa bırakıyor - Resim: 2

Perşembe günü batıdaki güneşli hava etkisini kaybederek yerini bulutlara bırakıyor. Ege ve Marmara'da parçalı bulutlu hava yer yer devam etse de, sağanak yağışlı sistem İç Anadolu’nun derinliklerine ve Doğu Akdeniz çevrelerine doğru yayılıyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu genelinde ise gökgürültülü sağanak yağışlar hız kesmeden sürmeye devam edecek.

2 14
Meteoroloji tarih vererek vatandaşları uyardı: Bahar güneşi yerini gökgürültülü sağanak yağışa bırakıyor - Resim: 3

Cuma günü Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz genelinde yağışlar kesiliyor; hava parçalı ve çok bulutlu bir hal alıyor. Sağanak yağışlar bu süreçte sadece Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu'nun belirli kesimlerinde lokal olarak etkisini sürdürecek.

3 14
Meteoroloji tarih vererek vatandaşları uyardı: Bahar güneşi yerini gökgürültülü sağanak yağışa bırakıyor - Resim: 4

Cumartesi günü itibarıyla hava durumu tamamen tersine dönüyor ve yeni bir yağışlı dalga ülkeye giriş yapıyor. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgeleri tamamen kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Hafta sonu planı yapacak vatandaşların yağışlara karşı yüksek derecede tedbirli olması gerekiyor.Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz ise bu sırada bulutlu ve nispeten daha sakin bir gün geçirecek.

4 14
Meteoroloji tarih vererek vatandaşları uyardı: Bahar güneşi yerini gökgürültülü sağanak yağışa bırakıyor - Resim: 5

Pazar günü Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak. Sadece Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında (Trakya) yağışların günün ilerleyen saatlerinde etkisini kaybederek yerini çok bulutlu bir havaya bırakması bekleniyor.

5 14
Meteoroloji tarih vererek vatandaşları uyardı: Bahar güneşi yerini gökgürültülü sağanak yağışa bırakıyor - Resim: 6

Bugün için bölgelere göre hava durumu şu şekilde oldu;

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

6 14
Meteoroloji tarih vererek vatandaşları uyardı: Bahar güneşi yerini gökgürültülü sağanak yağışa bırakıyor - Resim: 7

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

7 14
Meteoroloji tarih vererek vatandaşları uyardı: Bahar güneşi yerini gökgürültülü sağanak yağışa bırakıyor - Resim: 8

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

8 14
Meteoroloji tarih vererek vatandaşları uyardı: Bahar güneşi yerini gökgürültülü sağanak yağışa bırakıyor - Resim: 9

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

9 14
Meteoroloji tarih vererek vatandaşları uyardı: Bahar güneşi yerini gökgürültülü sağanak yağışa bırakıyor - Resim: 10

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

10 14
Meteoroloji tarih vererek vatandaşları uyardı: Bahar güneşi yerini gökgürültülü sağanak yağışa bırakıyor - Resim: 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

11 14
Meteoroloji tarih vererek vatandaşları uyardı: Bahar güneşi yerini gökgürültülü sağanak yağışa bırakıyor - Resim: 12

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

12 14
Meteoroloji tarih vererek vatandaşları uyardı: Bahar güneşi yerini gökgürültülü sağanak yağışa bırakıyor - Resim: 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MARDİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 14
Meteoroloji tarih vererek vatandaşları uyardı: Bahar güneşi yerini gökgürültülü sağanak yağışa bırakıyor - Resim: 14
14 14
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro