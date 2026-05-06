Meteoroloji tarih vererek vatandaşları uyardı: Bahar güneşi yerini gökgürültülü sağanak yağışa bırakıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Mayıs - 10 Mayıs 2026 tarihlerini kapsayan 5 günlük haritalı hava tahmin raporunu yayınladı. Hafta ortasında yurdun batısında yüzünü gösteren güneşli ve parçalı bulutlu hava, hafta sonuna doğru etkisini kaybederek yerini neredeyse tüm yurtta kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlara bırakacak. Çarşamba günü Marmara, Ege ve Akdeniz kıyıları parçalı bulutlu ve güneşli bir gün geçirirken, bahar sıcaklıkları hissediliyor.İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yerel olarak kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlar etkisini gösteriyor.
Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Perşembe günü batıdaki güneşli hava etkisini kaybederek yerini bulutlara bırakıyor. Ege ve Marmara'da parçalı bulutlu hava yer yer devam etse de, sağanak yağışlı sistem İç Anadolu’nun derinliklerine ve Doğu Akdeniz çevrelerine doğru yayılıyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu genelinde ise gökgürültülü sağanak yağışlar hız kesmeden sürmeye devam edecek.
Cuma günü Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz genelinde yağışlar kesiliyor; hava parçalı ve çok bulutlu bir hal alıyor. Sağanak yağışlar bu süreçte sadece Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu'nun belirli kesimlerinde lokal olarak etkisini sürdürecek.
Cumartesi günü itibarıyla hava durumu tamamen tersine dönüyor ve yeni bir yağışlı dalga ülkeye giriş yapıyor. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgeleri tamamen kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Hafta sonu planı yapacak vatandaşların yağışlara karşı yüksek derecede tedbirli olması gerekiyor.Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz ise bu sırada bulutlu ve nispeten daha sakin bir gün geçirecek.
Pazar günü Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak. Sadece Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında (Trakya) yağışların günün ilerleyen saatlerinde etkisini kaybederek yerini çok bulutlu bir havaya bırakması bekleniyor.
Bugün için bölgelere göre hava durumu şu şekilde oldu;
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 14°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MARDİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı