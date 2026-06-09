Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji uzmanları özellikle Cuma gecesinden itibaren kuzeybatıdan giriş yaparak kısa sürede ülke geneline yayılacak.
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek, sağanak yağış geliyor
Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Cuma gecesinden itibaren etkisini artıran sistemle birlikte kuzey ve iç bölgelerde sıcaklıklar yer yer 10 dereceye kadar düşerken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte detaylar...Alper Talha Şimşek
Bu süreçte sıcaklıklarda yer yer 10 dereceye varan ani düşüşler bekleniyor. Kuzey ve iç bölgelerde hava serinlerken, birçok noktada gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz’in bazı kıyı şeritlerinde ise yağış beklenmiyor. Bu bölgelerde hava parçalı bulutlu ve yer yer çok sıcak olacak.
MARMARA BÖLGESİ
- Edirne / Kırklareli çevresi: 26°C / 18°C – Gök gürültülü sağanak yağışlı
- İstanbul ve Güney Marmara: 24°C / 17°C — 24°C / 14°C – Gök gürültülü sağanak yağışlı
- Kocaeli / Sakarya çevresi: 22°C / 18°C – Gök gürültülü sağanak yağışlı
Marmara genelinde yağışlı hava etkisini sürdürürken, sıcaklıkların düşmesi dikkat çekiyor.
EGE BÖLGESİ
- Kıyı Ege (İzmir ve güneyi): 30°C / 20°C — 31°C / 20°C – Parçalı bulutlu / güneşli
- İç Ege (Afyon, Kütahya, Uşak): 24°C / 14°C — 21°C / 14°C – Gök gürültülü sağanak yağışlı
- Muğla çevresi: 30°C / 15°C – Parçalı bulutlu
Ege’de kıyı ve iç kesimler arasında belirgin hava farkı oluşuyor.
AKDENİZ BÖLGESİ
- Antalya kıyıları: 28°C / 22°C – Parçalı bulutlu
- Adana / Mersin çevresi: 29°C / 25°C — 28°C / 22°C – Gök gürültülü sağanak yağışlı
- Hatay çevresi: 26°C / 22°C – Parçalı bulutlu
- Isparta / Burdur çevresi: 27°C / 14°C – Gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
- Ankara ve çevresi: 27°C / 16°C – Gök gürültülü sağanak yağışlı
- Eskişehir çevresi: 24°C / 14°C – Gök gürültülü sağanak yağışlı
- Konya / Karaman çevresi: 26°C / 15°C — 25°C / 14°C – Gök gürültülü sağanak yağışlı
- Kayseri / Sivas / Niğde çevresi: 25°C / 13°C — 22°C / 15°C – Gök gürültülü sağanak yağışlı
KARADENİZ BÖLGESİ
-Batı Karadeniz (Bolu, Zonguldak, Sinop): 23°C / 16°C — 26°C / 13°C — 27°C / 18°C – Gök gürültülü sağanak yağışlı
- Orta Karadeniz (Samsun, Amasya): 25°C / 17°C — 31°C / 15°C – Gök gürültülü sağanak yağışlı / parçalı bulutlu
- Doğu Karadeniz (Trabzon, Rize, Artvin): 25°C / 19°C — 26°C / 17°C — 22°C / 16°C – Gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
- Kuzeydoğu (Erzurum, Kars, Ardahan): 26°C / 14°C — 22°C / 6°C – Gök gürültülü sağanak yağışlı
- Orta ve Güneydoğu Anadolu (Malatya, Elazığ, Van): 30°C / 16°C — 32°C / 16°C — 24°C / 10°C – Gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ (EN SICAK BÖLGE)
- Diyarbakır / Şanlıurfa / Mardin hattı: 34°C / 17°C — 36°C / 17°C — 35°C / 22°C – Aşırı sıcak ve güneşli
- Gaziantep / Kilis çevresi: 31°C / 19°C — 31°C / 18°C – Parçalı bulutlu
PAZAR GÜNÜ (14 HAZİRAN)
Pazar günü, Cumartesiye kıyasla önemli hava değişimleri yaşanıyor. Marmara’nın batısında (İstanbul, Edirne, Tekirdağ) yağışlar kesilerek yerini parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir havaya bırakıyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise önceki gün görülen aşırı sıcak hava dalgası zayıflıyor. Termometre değerlerinde düşüş yaşanırken, hava genel olarak parçalı bulutlu bir görünüme geçiyor.
Buna karşılık İç Anadolu, Karadeniz, Ege’nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor.
MARMARA BÖLGESİ (BATISI AÇILIYOR)
- Edirne / Kırklareli / Tekirdağ: 27–29°C / 13–15°C – Parçalı bulutlu / güneşli
- İstanbul çevresi: 25°C / 17°C – Parçalı bulutlu
- Bursa / Kocaeli / Sakarya hattı: 24–26°C / 15–16°C – Gök gürültülü sağanak yağışlı
- Marmara’nın batısında hava açarken, doğusunda yağışlar sürüyor.
EGE BÖLGESİ
- Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla): 30–32°C / 12–18°C – Parçalı bulutlu ve güneşli
- İç Ege (Afyon, Kütahya, Uşak): 21–24°C / 8°C – Gök gürültülü sağanak yağışlı (geceler oldukça serin)
- Ege’de kıyılar daha sakin, iç kesimler ise yağışlı.
AKDENİZ BÖLGESİ
- Antalya kıyıları: 31°C / 21°C – Parçalı bulutlu
- Adana / Mersin / Hatay: 28–29°C / 18–19°C – Gök gürültülü sağanak yağışlı
- Isparta / Burdur: 26°C / 12°C – Gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ (SOĞUMA DİKKAT ÇEKİYOR)
- Ankara: 21°C / 11°C – Gök gürültülü sağanak yağışlı (Cumartesiye göre ~6°C düşüş)
- Eskişehir: 23°C / 10°C – Yağışlı
- Konya / Karaman: 24°C / 14–16°C – Gök gürültülü sağanak yağışlı
- Sivas / Kayseri / Niğde: 21–23°C / 10–12°C – Yağışlı
KARADENİZ BÖLGESİ (TAMAMI YAĞIŞLI)
- Batı Karadeniz: 20–23°C / 14–18°C – Gök gürültülü sağanak yağışlı
- Orta Karadeniz: 22°C / 14–20°C – Gök gürültülü sağanak yağışlı
- Doğu Karadeniz: 18–23°C / 7–19°C – Gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
- Kuzeydoğu (Erzurum, Kars, Ardahan): 19–21°C / 8–13°C – Gök gürültülü sağanak yağışlı
- Malatya / Elazığ: 26–27°C / 13–14°C – Gök gürültülü sağanak yağışlı
- Van çevresi: 25°C / 10°C – Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ (SICAKLIK DÜŞÜYOR)
- Şanlıurfa / Diyarbakır / Mardin: 31–33°C / 16–22°C – Parçalı bulutlu (aşırı sıcak dalgası zayıfladı)
- Gaziantep / Kilis: 28–31°C / 21–22°C – Parçalı bulutlu