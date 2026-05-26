Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nı da kapsayan haftalık hava durumu tahmin raporunu açıkladı.
Meteoroloji tarih vererek il il uyardı: Sağanak yağış yurdu esir alacak
Derleyen: Dilek Taşdemir
Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, gelecek 4 günlük periyotta yurdun büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hava Tahmin Uzmanı Tekin’in paylaştığı verilere göre, arife günü yurdun büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken; Güney Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Iğdır ve Kars çevrelerinde yağışlar başlayacak.
Ancak bayramın ikinci gününden itibaren Türkiye yeni bir yağışlı dalganın etkisine girecek. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak yağışların etkili olacağını söyleyen Tekin, özellikle kuvvetli yağış beklenen illeri sıralayarak şu uyarıda bulundu:
"Özellikle bayramın ikinci günü Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın çok dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor."
CUMA GÜNÜ İKİ BÖLGEDE ALARM, SON GÜN YURDU TERK EDİYOR
Bayramın üçüncü günü olan cuma günü ise Trakya ve İstanbul hariç tüm yurtta yağışların devam edeceği bildirildi. Meteoroloji uzmanları, cuma günü özellikle Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yağışların şiddetini artıracağını vurguladı.
Sistem, bayramın son günü yurdun sadece kuzey kesimlerinde etkisini gösterdikten sonra Türkiye'yi terk edecek.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK
Hava sıcaklıklarının bayramın ilk günlerinde mevsim normallerinde seyredeceğini belirten Fevzi Burak Tekin, "Cuma günü ise yağışlı sistemle birlikte ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar yer yer mevsim normallerinin altına inecek" dedi.
3 BÜYÜKŞEHİRDE BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji, bayram süresince üç büyük ildeki hava tahminlerini ise şu şekilde paylaştı:
ANKARA: Arife günü parçalı bulutlu. Bayramın ikinci ve üçüncü günleri sağanak yağışlı. Bayramın son günü yağış kenti terk ediyor. 4 gün boyunca sıcaklıklar 22-25 derece arasında.
İSTANBUL: Arife günü az bulutlu ve açık. Bayramın ikinci günü il genelinde sağanak yağış görülecek. Cuma gününden itibaren yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 4 gün boyunca 23-26 derece civarında seyredecek.
İZMİR: Arife günü kıyı kesimler güneşli, iç kesimler ise yağışlı. Bayram genelinde sıcaklıklar 28-30 derece ile mevsim normallerinde hissettirecek.