Yeniçağ Gazetesi
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Meteoroloji tarih vererek il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji hafta sonunu açık havada geçirmek isteyenleri uyardı. Birçok ilde gök gürültülü sağanak etkili olurken, yer yer kuvvetli yağış görülebileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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Meteoroloji tarih vererek il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 1

Sıcaklıklar yarın ve cuma günü yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Ancak hafta sonu yurt genelinde gök gürültülü sağanak geliyor.

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Meteoroloji tarih vererek il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 2

Yarın ve cuma günü yurdun büyük bölümünün parçalı ve az bulutlu havanın etkisi altında kalacağını söyleyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu ise yurdun büyük bölümünde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtti.

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Meteoroloji tarih vererek il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 3

Tekin, yarın Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış beklendiğini ifade etti.

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Meteoroloji tarih vererek il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 4

Cuma günü ise Trakya, Akdeniz'in ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye, Hatay ve Yozgat çevrelerinde yağış görüleceğini bildiren Tekin, şunları kaydetti:

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Meteoroloji tarih vererek il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 5

"Hafta sonu ise ülkemizin büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altında kalacak. Cumartesi günü Marmara, Kuzey Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış görülürken, pazar günü Trakya, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu dışında tüm yurtta yağışlı hava kendini gösterecek."

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Meteoroloji tarih vererek il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 6

İSTANBUL, ANKARA İZMİR'DE HAVA DURUMU

Ankara'da yarın ve cuma günü yağış beklenmediğini kaydeden Tekin, "Hava parçalı ve az bulutlu olacak. Hafta sonu başkentte yağışı göreceğiz." dedi.

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Meteoroloji tarih vererek il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 7

Tekin, hava sıcaklığının Ankara'da yarın 36, cuma 34, cumartesi 33 ve pazar günü 28 derece olacağını söyledi.

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Meteoroloji tarih vererek il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 8

İstanbul'da havanın yarın ve cuma günü az bulutlu ve güneşli olacağını anlatan Tekin, "Yağış beklemiyoruz. İstanbul'da yine hafta sonu yağışlar kendini gösterecek. Hava sıcaklığı pazar günü 28 dereceye kadar düşecek." diye konuştu.

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Meteoroloji tarih vererek il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 9

Tekin, İzmir'de ise 2 gün boyunca yağış beklenmediğini, cumartesi kuzey ve iç kesimlerinde yağış görüleceğini ifade ederek, "Pazar günü parçalı az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı İzmir'de önümüzdeki 4 gün boyunca 34 ile 35 derece arasında değişecek." açıklamasında bulundu.

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