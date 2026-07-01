Meteoroloji tarih vererek il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

"Hafta sonu ise ülkemizin büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altında kalacak. Cumartesi günü Marmara, Kuzey Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış görülürken, pazar günü Trakya, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu dışında tüm yurtta yağışlı hava kendini gösterecek."