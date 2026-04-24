Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı, bugün Türkiye’nin doğu ve kuzeydoğu hattında sert hava koşullarının etkili olacağını duyurdu. Karadeniz ve Doğu Anadolu’da dondurucu rüzgarlar ve kar yağışı beklenirken, batı bölgelerinde sıcaklıklar yükselişe geçiyor.

17 İL İÇİN "SARI KOD": KAR, FIRTINA VE ÇIĞ RİSKİ

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz hattındaki iller için kritik seviyede uyarılar yapıldı. Özellikle rüzgarın hızının 50-70 km/saate ulaşması ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor.

Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ardahan, Kars ve Artvin başta olmak üzere toplam 17 ilde sağanak ve yer yer kar etkili olacak.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda eğimli alanlarda kar erimesi ve çığ riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Güneyden esen kuvvetli rüzgarların çatı uçması ve ağaç devrilmelerine neden olabileceği bildirildi.

İSTANBUL'DA YAZ PROVASI BAŞLIYOR

Doğudaki sert havanın aksine, İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde gökyüzü açılıyor. AKOM ve meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre:

Cumartesi ve Pazar günleri İstanbul'da hava açık ve güneşli, sıcaklıklar ise 20 derece civarında seyredecek.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 1 Mayıs’tan itibaren batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını ve gerçek bir "yaz provası" yaşanacağını öngörüyor.

ŞEHİR ŞEHİR BEKLENEN SICAKLIKLAR

Hava durumundaki keskin değişim, termometrelere şu şekilde yansıyor:

İzmir Parçalı Bulutlu 23 derece, Diyarbakır Parçalı Bulutlu 22 derece, İstanbul Az Bulutlu 16 derece, Ankara Parçalı Bulutlu 14 derece, Trabzon Sağanak Yağışlı 12 derece, Erzurum Kar/Yağmur Geçişli 11 derece...

Yetkililer, ani hava değişimlerinin sağlık sorunlarına ve ulaşımda aksamalara yol açabileceğini vurguluyor. Özellikle doğu bölgelerinde yaşayanların kuvvetli yağış ve sele karşı, yüksek kesimlerdeki vatandaşların ise çığ riskine karşı teyakkuzda olması istendi. İstanbul ve çevresinde ise pazartesi gününden itibaren yeni bir kısa süreli yağışlı sistemin kapıda olduğu hatırlatıldı.