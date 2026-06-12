Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç ve güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji tarih ve adres verdi: 31 il için kuvvetli sağanak alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarih ve adres vererek Türkiye'nin birçok bölgesinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, 31 il için vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.Dilek Taşdemir
Yetkililer, kısa sürede etkisini artırabilecek yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
YARIN İÇ EGE VE İÇ ANADOLU'DA ETKİSİNİ ARTIRACAK
Yarın yağışlı hava Ege ve İç Anadolu bölgelerinde geniş bir alana yayılacak.
Çanakkale, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa'nın doğu ilçeleri, İzmir'in iç kesimleri ve Aydın'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
ANKARA DAHİL BİRÇOK İL İÇİN ALARM VERİLDİ
Meteoroloji'nin tahminlerine göre Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Konya, Karaman, Tokat ve Çorum'un güney kesimlerinde de kuvvetli yağış görülecek.
Eskişehir'in doğu kesimlerinde de gök gürültülü sağanakların etkili olması bekleniyor.
AKDENİZ'DE DE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
Akdeniz Bölgesi'nde ise Isparta, Burdur ve Antalya'nın iç kesimleri başta olmak üzere birçok noktada kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji, yarın öğle saatlerinden sonra Mersin'in kuzey ilçeleri ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebileceğini açıkladı.
BAKANLIKTAN KRİTİK UYARI
İçişleri Bakanlığı, kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Yetkililer; sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.
Özellikle yağışın etkili olacağı bölgelerde yaşayan vatandaşların Meteoroloji'nin güncel uyarılarını takip etmeleri ve riskli alanlarda bulunmamaları gerektiği belirtildi.