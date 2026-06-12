Yeniçağ Gazetesi
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Meteoroloji tarih ve adres verdi: 31 il için kuvvetli sağanak alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarih ve adres vererek Türkiye'nin birçok bölgesinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, 31 il için vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Meteoroloji tarih ve adres verdi: 31 il için kuvvetli sağanak alarmı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç ve güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

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Meteoroloji tarih ve adres verdi: 31 il için kuvvetli sağanak alarmı - Resim: 2

Yetkililer, kısa sürede etkisini artırabilecek yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

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Meteoroloji tarih ve adres verdi: 31 il için kuvvetli sağanak alarmı - Resim: 3

YARIN İÇ EGE VE İÇ ANADOLU'DA ETKİSİNİ ARTIRACAK

Yarın yağışlı hava Ege ve İç Anadolu bölgelerinde geniş bir alana yayılacak.

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Meteoroloji tarih ve adres verdi: 31 il için kuvvetli sağanak alarmı - Resim: 4

Çanakkale, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa'nın doğu ilçeleri, İzmir'in iç kesimleri ve Aydın'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji tarih ve adres verdi: 31 il için kuvvetli sağanak alarmı - Resim: 5

ANKARA DAHİL BİRÇOK İL İÇİN ALARM VERİLDİ

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Konya, Karaman, Tokat ve Çorum'un güney kesimlerinde de kuvvetli yağış görülecek.

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Meteoroloji tarih ve adres verdi: 31 il için kuvvetli sağanak alarmı - Resim: 6

Eskişehir'in doğu kesimlerinde de gök gürültülü sağanakların etkili olması bekleniyor.

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Meteoroloji tarih ve adres verdi: 31 il için kuvvetli sağanak alarmı - Resim: 7

AKDENİZ'DE DE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Akdeniz Bölgesi'nde ise Isparta, Burdur ve Antalya'nın iç kesimleri başta olmak üzere birçok noktada kuvvetli yağış bekleniyor.

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Meteoroloji tarih ve adres verdi: 31 il için kuvvetli sağanak alarmı - Resim: 8

Meteoroloji, yarın öğle saatlerinden sonra Mersin'in kuzey ilçeleri ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebileceğini açıkladı.

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Meteoroloji tarih ve adres verdi: 31 il için kuvvetli sağanak alarmı - Resim: 9

BAKANLIKTAN KRİTİK UYARI

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

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Meteoroloji tarih ve adres verdi: 31 il için kuvvetli sağanak alarmı - Resim: 10

Yetkililer; sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

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Meteoroloji tarih ve adres verdi: 31 il için kuvvetli sağanak alarmı - Resim: 11

Özellikle yağışın etkili olacağı bölgelerde yaşayan vatandaşların Meteoroloji'nin güncel uyarılarını takip etmeleri ve riskli alanlarda bulunmamaları gerektiği belirtildi.

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