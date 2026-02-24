Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yarın akşamdan itibaren kuvvetli sağanak ve kar yağışı bekleniyor.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, yarın akşam saatlerinden sonra Samsun'un doğusu ile Ordu'da, gece saatlerinden itibaren ise Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor.





Yağışların iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların yol açabileceği ulaşım aksamaları, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi, sel ile su baskını riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.