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Kaynak: DHA

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından alınan bilgilere göre, bölgede havanın parçalı çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi. Yağışların Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA!

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği değerlendirilirken rüzgarların, kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, yağış anında yer yer kısa süreli kuvvetli eseceği düşünülüyor.

METEOROLOJİ’DREN VATANDAŞLARA UYARI GELDİ!

Eskişehir’in kuzey (İnönü, Sarıcakaya, Mihalgazi) ve doğu (Sivrihisar, Günyüzü, Mihalıççık) ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı meteoroloji tarafından uyarı geldi.

Yağış anında sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına ve benzeri olumsuzluklar meydana gelebileceği, vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi. Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 25 derece ile Sarıcakaya ve Günyüzü ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.