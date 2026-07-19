Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji il il uyardı: Süper el-nino ve 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji il il uyardı: Süper el-nino ve 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Temmuz Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre yurdun büyük bölümünde öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklar kaydedilirken; Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki en az 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Cansu İşcan Cansu İşcan
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Meteoroloji il il uyardı: Süper el-nino ve 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Bayburt ve Artvin çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Süper el-nino ve 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Süper el-nino ve 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

Genellikle kuzeyli yönlerden, güney kesimlerde yer yer güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Süper el-nino ve 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

İşte il il hava durumu raporu:

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Meteoroloji il il uyardı: Süper el-nino ve 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

5 20
Meteoroloji il il uyardı: Süper el-nino ve 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu

6 20
Meteoroloji il il uyardı: Süper el-nino ve 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

AKDENİZ

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Süper el-nino ve 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

ADANA °C, 35°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 36°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu

8 20
Meteoroloji il il uyardı: Süper el-nino ve 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

9 20
Meteoroloji il il uyardı: Süper el-nino ve 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 30°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 17°C, 32°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU 12°C, 32°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Süper el-nino ve 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Bayburt ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Süper el-nino ve 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 12

AMASYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il uyardı: Süper el-nino ve 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 13

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

13 20
Meteoroloji il il uyardı: Süper el-nino ve 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 14

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Süper el-nino ve 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 15

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il uyardı: Süper el-nino ve 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 16

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu 6; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji il il uyardı: Süper el-nino ve 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 17

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m Görüş: İyi.

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Meteoroloji il il uyardı: Süper el-nino ve 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 18

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji il il uyardı: Süper el-nino ve 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 19

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi

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Meteoroloji il il uyardı: Süper el-nino ve 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 20

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50, Görüş: İyi.

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