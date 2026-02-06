Şubat ayında Türkiye’nin pek çok bölgesinde sağanak yağışlar etkili olsa da hava sıcaklıkları mevsim ortalamasının oldukça üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bu durumun pazar gününden itibaren değişeceğini ifade ederken, 14 ile kar yağışı uyarısı yaptı.

Ocak ayında özellikle İstanbul’un da aralarında bulunduğu çok sayıda ilde son yılların en yüksek yağış miktarları kaydedilirken, son haftalarda sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne tırmandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesinde yayımladığı beş günlük hava tahmin raporunda kar yağışının geri döneceğini duyurarak 14 il için uyarıda bulundu.

MGM’nin paylaştığı haritaya göre pazar, pazartesi ve salı günleri kar yağışının etkili olması öngörülen iller şöyle sıralanıyor:

Sivas

Gümüşhane

Bayburt

Tunceli

Bingöl

Erzurum

Muş

Bitlis

Hakkari

Van

Ağrı

Iğdır

Kars

Ardahan

İstanbul’a kar yağışı için tarih verildi Meteoroloji uzmanları, ocak ayının başlarında İstanbul, Ankara ve İzmir’i etkisi altına alan yağışların şubat ayının son haftalarında yeniden görüleceğini belirtirken, mart ayında ülke genelinde son on yılın en yoğun kar yağışının yaşanabileceğine işaret etti.