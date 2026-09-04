Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin değerlendirmelerine göre, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Türkiye genelinde yağışlı sistem etkisini oldukça dar bir hatta hissettirecek.
Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (4 Eylül 2026)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü için hava tahmin raporunu paylaştı. Yurdun batı ve güney kesimlerinde sıcak hava etkisini sürdürürken, kuzey ve doğu vilayetlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Rize ve Artvin içinse kritik sel uyarısı yapıldı.Kaynak: Haber Merkezi
Hafta sonunun ilk gününde ülkenin büyük bir bölümü az bulutlu ve güneşli bir havanın etkisinde kalırken; yağış beklenen iller Karadeniz’in doğu kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda toplanıyor.
Gün boyunca yağışların en kuvvetli görüleceği kentler Rize ve Artvin olarak öne çıkıyor.
Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yerel çok kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle Meteoroloji, sel, su baskını ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
Karadeniz hattında bu iki kente ek olarak Sinop ve Trabzon çevrelerinde de gün genelinde aralıklı yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise özellikle öğle saatlerinden sonra bulutlanmanın artmasıyla birlikte Kars, Ardahan, Ağrı ve Van illerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde ise 5 Eylül günü yağış öngörülmüyor. Yurdun bu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla birlikte açık ve sıcak bir hafta sonu havası hakim olacak.