Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (4 Eylül 2026)

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde ise 5 Eylül günü yağış öngörülmüyor. Yurdun bu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla birlikte açık ve sıcak bir hafta sonu havası hakim olacak.