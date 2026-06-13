Meteoroloji duyurdu: Fırtına kopacak sel ve fırtına illeri esir alacak

YARIN DOĞU KARADENİZ’DE KUVVETLİ YAĞIŞ VAR

14 Haziran Pazar günü ise yağış uyarısı Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri için geçerli olacak.

Meteoroloji’ye göre Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bu illerde özellikle ani sel, su baskını ve heyelan riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.