İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre 13 Haziran Cumartesi ve 14 Haziran Pazar günleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji duyurdu: Fırtına kopacak sel ve fırtına illeri esir alacak
İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, bugün Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz’in bazı kesimlerinde; yarın ise Doğu Karadeniz’de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını, dolu ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması istendi.Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji’nin haritasında bazı iller için sarı kodlu uyarı verildi. Sarı kod, hava durumunun potansiyel tehlike oluşturabileceği ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği anlamına geliyor.
BUGÜN BİRÇOK BÖLGEDE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR
13 Haziran Cumartesi günü Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz’in bazı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik’te yerel kuvvetli sağanak etkili olacak.
Öte yandan Çanakkale ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa’nın doğusu, İzmir’in iç kesimleri ve Aydın’ın doğusunda da kuvvetli yağış bekleniyor.
İÇ ANADOLU İÇİN DE UYARI YAPILDI
Meteoroloji verilerine göre İç Anadolu’nun çok sayıda ilinde de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Konya, Karaman ve Tokat için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Eskişehir’in doğusu ile Çorum’un güney kesimlerinde de yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.
AKDENİZ’İN İÇ KESİMLERİNDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
Uyarı kapsamına Akdeniz Bölgesi’nin bazı illeri de girdi.
Isparta, Burdur ve Antalya’nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Öğle saatlerinden sonra ise Mersin’in kuzey kesimleri, Adana ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
YARIN DOĞU KARADENİZ’DE KUVVETLİ YAĞIŞ VAR
14 Haziran Pazar günü ise yağış uyarısı Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri için geçerli olacak.
Meteoroloji’ye göre Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bu illerde özellikle ani sel, su baskını ve heyelan riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.
SEL, SU BASKINI VE HEYELAN UYARISI
İçişleri Bakanlığı, yurttaşları kuvvetli yağışların sebep olabileceği olumsuzluklara karşı uyardı.
Gerçekleştirilen açıklamada, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması talep edildi.
Yetkililer, yurttaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların uyarılarını takip etmesi gerektiğine dikkat çekti.
SARI KOD NE ANLAMA GELİYOR?
Meteoroloji’nin uyarı sisteminde sarı kod, hava olayının potansiyel tehlike taşıdığı anlamını taşıyor.
Bu uyarı seviyesinde vatandaşların günlük hayatı etkileyebilecek ani hava olaylarına karşı dikkatli olması, özellikle dere yatakları, su baskını riski bulunan bölgeler, açık alanlar ve heyelan riski taşıyan güzergâhlarda tedbiri elden bırakmaması gerekiyor.
HANGİ İLLER İÇİN UYARI VAR?
13 Haziran Cumartesi günü uyarı gerçekleştirilen yerler şöyle:
Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa’nın doğusu, İzmir’in iç kesimleri, Aydın’ın doğusu, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Konya, Eskişehir’in doğusu, Karaman, Çorum’un güneyi, Tokat, Isparta, Burdur, Antalya’nın iç kesimleri, Mersin’in kuzey kesimleri, Adana ve Osmaniye.
14 Haziran Pazar günü uyarı yapılan yerler ise şöyle:
Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin.
YURTTAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI
Kuvvetli yağış beklenen illerde vatandaşların ani gelişebilecek hava olaylarına karşı hazırlıklı olması istendi.
Uzmanlar, yağış esnasında dere yataklarından uzak durulması, araçların su birikintisi oluşabilecek alt geçit ve çukur alanlara park edilmemesi, yıldırım riskine karşı açık alanlarda bulunulmaması ve zorunlu olmadıkça riskli güzergâhlara çıkılmaması gerektiğini ifade ediyor.
İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alma çağrısında bulundu.