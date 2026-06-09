Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek uyardı: Çok kuvvetli sağanak geliyor

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı