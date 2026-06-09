Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek uyardı: Çok kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek uyardı: Çok kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günün hava durumu için kritik uyarı geldi. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye devam ederken, uzmanlar öğle saatlerinden sonra bazı bölgeler için 'kuvvetli sağanak' uyarısı verdi.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
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Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek uyardı: Çok kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) en güncel hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken, uzmanlar özellikle öğle saatlerinden sonra etkisini gösterecek şiddetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

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Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek uyardı: Çok kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 2

Meteoroloji'nin yayımladığı rapordaki en kritik detay, bugün öğle saatlerinden sonra başlayacak olan yağışlar oldu. Özellikle Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı son derece dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

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Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek uyardı: Çok kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 3

Yurt genelinde birçok bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. İç Ege ve İç Anadolu'nun batı kesimleri, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek uyardı: Çok kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 4

Yağışlı havaya rağmen termometrelerde belirgin bir düşüş veya yükseliş beklenmiyor; hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerindeki seyrini koruyacak. Rüzgarın ise yurdun büyük bölümünde kuzeyden, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek uyardı: Çok kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 5

Bölgelere göre bugün hava durumu şu şekilde olacak;

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek uyardı: Çok kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 6

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek uyardı: Çok kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 7

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek uyardı: Çok kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 8

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek uyardı: Çok kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 9

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek uyardı: Çok kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı illerinin yer yer çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek uyardı: Çok kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 11

DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek uyardı: Çok kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek uyardı: Çok kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 13
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