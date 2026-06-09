Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) en güncel hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken, uzmanlar özellikle öğle saatlerinden sonra etkisini gösterecek şiddetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek uyardı: Çok kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günün hava durumu için kritik uyarı geldi. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye devam ederken, uzmanlar öğle saatlerinden sonra bazı bölgeler için 'kuvvetli sağanak' uyarısı verdi.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Meteoroloji'nin yayımladığı rapordaki en kritik detay, bugün öğle saatlerinden sonra başlayacak olan yağışlar oldu. Özellikle Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı son derece dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.
Yurt genelinde birçok bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. İç Ege ve İç Anadolu'nun batı kesimleri, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.
Yağışlı havaya rağmen termometrelerde belirgin bir düşüş veya yükseliş beklenmiyor; hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerindeki seyrini koruyacak. Rüzgarın ise yurdun büyük bölümünde kuzeyden, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bölgelere göre bugün hava durumu şu şekilde olacak;
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı illerinin yer yer çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu