METEOROLOJİDEN PEŞ PEŞE UYARILAR
Türkiye yeni haftaya yağışlı ve serin havanın etkisi altında girdi. Meteoroloji tahminlerine göre çok sayıda bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek, bazı noktalarda yağışlar kuvvetlenecek.
Meteoroloji alarm verdi: Bu gece başlıyor, 14 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji’nin son tahminleriyle hava bir anda değişiyor. İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarı verilirken kuvvetli sağanak ve fırtına birçok bölgede etkili olacak. İstanbul’da rüzgârın zaman zaman 70 kilometre hıza ulaşabileceği belirtilirken yağışların hafta içinde de sürmesi bekleniyor.Kaynak: Diğer
METEOROLOJİDEN PEŞ PEŞE UYARILAR
14 İL İÇİN SARI KOD
Hava koşulları nedeniyle 14 il sarı kodla işaretlendi. İstanbul’dan Ankara’ya, Bursa’dan Kastamonu’ya kadar geniş bir bölgede olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olunması istendi
İSTANBUL DA LİSTEDE
Sarı kod verilen iller arasında İstanbul da bulunuyor. Kentte çok bulutlu havayla birlikte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların yer yer kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor.
BU GECE ETKİSİNİ ARTIRACAK
İstanbul Valiliğinin aktardığı tahminlere göre kentte kuvvetli sağanak gece saatlerinden itibaren fırtınayla birlikte etkisini gösterecek.
RÜZGÂR 70 KM’YE ÇIKABİLİR
İstanbul’da kuzeyli yönlerden esecek rüzgârın saatte 40-60 kilometreye ulaşması, zaman zaman ise 70 kilometreye kadar çıkarak kısa süreli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.
SEL VE SU BASKINI RİSKİ
Kuvvetli yağış ve rüzgâr nedeniyle sel, ani su baskını, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?
İstanbul’da yağışların pazartesi ve salı günü etkisini artırması, 29 Eylül Salı gece yarısına kadar aralıklarla kuvvetli şekilde sürmesi bekleniyor.
ÇARŞAMBA GÜNÜ DE ŞEMSİYELER ELDE
Yağışlı hava dalgasının çarşamba günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Perşembe ve cuma günü ise sistemin kademeli olarak gücünü kaybetmesi öngörülüyor.
SICAKLIKLAR DA DÜŞÜYOR
Yağışla birlikte sıcaklıklarda da belirgin düşüş bekleniyor. Tahminlere göre iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek.
MARMARA’DA KUVVETLİ YAĞIŞ
Marmara’nın doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bölgenin doğusunda yağışların kuvvetli, rüzgârın ise kuzey ve kuzeydoğudan saatte 40-60 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.
BURSA 20 DERECE
Bursa’da hava sıcaklığının 20 derece civarında olması beklenirken kentte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetlenebileceği bildirildi.
KOCAELİ’DE DE SAĞANAK VAR
Kocaeli’de sıcaklığın 20 derece olması bekleniyor. Kentte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek, yağışlar yer yer kuvvetlenecek.
EGE’DE RÜZGÂRA DİKKAT
İç Ege ile İzmir çevrelerinde sağanak geçişleri beklenirken rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.
AKDENİZ’DE YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ
Akdeniz Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Osmaniye çevreleri ve Hatay kıyılarında yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ANKARA 17 DERECE
Başkentte sıcaklığın 17 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Ankara’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek, yağışların bazı saatlerde kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor.
ESKİŞEHİR’DE TERMOMETRELER 16’YI GÖSTERECEK
Eskişehir’de sıcaklığın 16 derece civarında seyretmesi beklenirken akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
BATI KARADENİZ’DE YAĞIŞ KUVVETLENİYOR
Batı Karadeniz genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların bölgenin bazı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
BOLU, DÜZCE VE ZONGULDAK’A DİKKAT
Bolu’da sıcaklığın 16, Düzce ve Zonguldak’ta ise 20 derece civarında olması bekleniyor. Üç kentte de sağanak etkili olacak ve bazı noktalarda kuvvetlenecek.
KARADENİZ KIYILARINDA KUVVETLİ SAĞANAK
Orta ve Doğu Karadeniz’de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU’DA YAĞMUR VE SERT RÜZGÂR
Doğu Anadolu’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken güneyli yönlerden esecek rüzgârın saatte 40-60 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU’DA DA RÜZGÂR KUVVETLENECEK
Güneydoğu Anadolu’nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bölgede güneyli yönlerden esecek rüzgârın saatte 40-60 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.
METEOROLOJİDEN TEDBİR ÇAĞRISI
Meteoroloji; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Osmaniye, Samsun ve Hatay kıyılarında beklenen kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi. Marmara, Ege, Doğu ve Güneydoğu Anadolu için ayrıca kuvvetli rüzgâr uyarısı yapıldı.