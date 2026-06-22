Meteoroloji açıkladı...Mayıs ayı yarım asırlık rekor kırdı

Verilerin raporlanmaya başladığı 1971 de dahil olmak üzere son 56 yılın verilerine yer verilen raporda, "2026 yılı Mayıs ayı, son 56 yılın en soğuk 7'nci mayıs ayı olarak kayıtlara geçmiştir. 2026 yılı Mayıs ayında ekstrem sıcaklıklar, mayıs ayında en düşük sıcaklık eksi 2 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 37,9 derece ile Ceylanpınar'da tespit edilmiştir" denildi.