Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor

Bu bölgelerde günün ilerleyen saatlerinde sağanak yağmurun yer yer kendisini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceğini bildiren meteoroloji uzmanları, yüksek kesimlerde serinliğin daha da belirginleşeceğine dikkat çekiyor. Sabah ve gece saatlerinde bu bölgelerin iç kesimlerinde oluşabilecek pus ve yer yer sis tabakası ise özellikle kara yolu taşımacılığında görüş mesafesini azaltabileceğinden, sürücülerin hız sınırlarına ve takip mesafelerine dikkat etmesi hayati önem taşıyor.