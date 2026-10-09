Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son dakika hava tahmin raporlarına göre, ülke genelinde ekim ayının değişken dinamikleri kendisini hissettirmeye devam ediyor.
Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor
Meteoroloji, 10 Ekim için kritik raporunu yayımladı. Cumartesi bazı bölgelerde az havası sürerken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. İşte yağışlı olacak bölgeler…Kaynak: Haber Merkezi
Hafta sonunun ilk günü olan 10 Ekim Cumartesi, batı ve iç bölgelerde yazdan kalma, ılık ve güneşli bir gökyüzüyle açılış yaparken, yurdun belirli kuşaklarında ise yağışlı ve serin hava kütleleri varlığını sürdürüyor.
Özellikle doğu ve güney ekseninde yoğunlaşan bulutluluk oranı, yerel düzeyde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışların habercisi niteliğinde. Uzmanlar, sıcaklık dalgalanmalarına ve ani bastırabilecek lokal yağışlara karşı vatandaşların hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.
GÜNEY KUŞAĞINDA NEM VE SAĞANAK ALARMI
Hafta sonu planı yapacak olan vatandaşların gözü kulağı hava tahmin raporlarına çevrilmişken, Akdeniz Bölgesi sağanak yağışların merkez üssü haline geliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre Cumartesi günü öğleden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii başta olmak üzere Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor.
Aynı zamanda Antalya’nın hem batı hem de doğu kıyı şeridinde yerel yağışların etkili olması bekleniyor. Bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilse de nem oranındaki yükseliş ve yağış anında görülebilecek ani rüzgarlar, açık havada bulunan vatandaşlar için risk oluşturabilir. Yetkililer, özellikle ani su baskınları ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı yerel halkın tedbiri elden bırakmaması gerektiğini vurguluyor.
DOĞU ANADOLU VE KARADENİZ HATTINDA GÖKYÜZÜ KAPANIYOR
Yağışlı sistemin etki alanını genişlettiği bir diğer önemli hat ise ülkenin doğu ve kuzeydoğu kesimleri olarak öne çıkıyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Bu bölgelerde günün ilerleyen saatlerinde sağanak yağmurun yer yer kendisini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceğini bildiren meteoroloji uzmanları, yüksek kesimlerde serinliğin daha da belirginleşeceğine dikkat çekiyor. Sabah ve gece saatlerinde bu bölgelerin iç kesimlerinde oluşabilecek pus ve yer yer sis tabakası ise özellikle kara yolu taşımacılığında görüş mesafesini azaltabileceğinden, sürücülerin hız sınırlarına ve takip mesafelerine dikkat etmesi hayati önem taşıyor.
BATI BÖLGESİ GÜNEŞLİ ANCAK YENİ YAĞIŞ DALGASI YOLDA
Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde 10 Ekim Cumartesi günü adeta yazdan kalma, bol güneşli ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olurken sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine tırmanacak. İstanbul’da termometrelerin 25-26 dereceleri görmesiyle haftanın en sıcak günü yaşanacak olsa da bu durum geçici bir iyimserlik sunuyor.
Meteoroloji haritalarına yansıyan son verilere göre, Cumartesi günü ülkenin batısında görülen bu sakin hava, Pazar gününden itibaren yerini batıdan doğuya doğru yayılacak yeni bir bulutlanma trendine bırakacak.
Hafta sonunun ikinci günü olan 11 Ekim Pazar günü, batı bölgelerinden giriş yapacak olan yağışlı dalga, önümüzdeki yeni haftanın ilk günlerinde yurdun çok büyük bir bölümünü etkisi altına alacak yoğun ve gök gürültülü sağanak yağışların öncü sinyallerini veriyor. Mevsim geçişinin getirdiği bu ani değişimler nedeniyle vatandaşların günlük programlarını yaparken anlık meteorolojik uyarıları takip etmesi öneriliyor.