Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, bu geceden pazartesi sabaha kadar Kocaeli ile Yalova'nın yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusu ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin doğu kesimlerinde orta kuvvette zirai don riski bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen zirai don tehlikesine karşı başta üretici, çiftçiler ve vatandaşların kendi bulundukları bölge için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hazırladığı güncel sıcaklık tahminlerini takip ederek, dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.